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買手搖飲忘帶環保杯！他拿1餐具給店員裝 網見份量驚：賺到了

聯合新聞網／ 綜合報導
為了響應環保，不少民眾買飲料都會自備環保杯。示意圖／ingimage
為了響應環保，不少民眾買飲料都會自備環保杯。示意圖／ingimage

為了響應環保，不少民眾買飲料都會自備環保杯，然而近日一名男子表示，他因為忘記帶環保杯，改用放在公司的「碗公」來裝，沒想到佛心店員直接給他滿滿一碗，讓該男子不禁直呼：「以後都要帶碗公去買手搖了！」

原PO昨（22日）在Dcard發文表示，他下班後突然想喝仙草奶凍，但忘記帶環保杯了，於是就拿了平常中午在公司用的「碗公」到手搖飲店消費，沒想到店員不僅答應幫他裝，還幫他偷偷加量。

他也將這「碗」飲料公開，直呼：「這是所謂的加爆嗎？然後還是有環保杯折5元，好快樂！謝謝店員為我周五夜晚做了一個美好的開始」。

原PO「大碗公」飲料曝光。圖擷自Dcard
原PO「大碗公」飲料曝光。圖擷自Dcard

貼文曝光後，網友紛紛表示，「天哪超賺欸，最討厭買到手搖料給超少的，每次都喝得有夠空虛」、「沒想到還有這種操作」、「原來可以拿碗去裝嗎，學到了」、「我同事家樓下有間五花馬，她很愛喝那間的酸辣湯，有一次也是帶碗公去裝，店員給她滿滿一碗」。

另外也有網友針對環保政策有感而發，「我曾帶自己的環保杯去買500CC飲料，店員直接裝在外帶杯，再倒到我的杯子，再把外帶杯丟了，挺妙的」。此留言也引起其他網友共鳴，「這樣子好像失去原本環保政策的初衷」、「我也有發現，都默默假裝沒看到」。

手搖飲 環保杯

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