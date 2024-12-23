大推「台灣必吃水果」口感多汁柔軟 韓網友讚：又有理由去了

根據交通部觀光署公布，今（2024）年首季來台旅客人次，韓國是第3大來源國，且旅客人數較去年翻倍成長，可見韓國人相當喜歡來台灣。有韓國網友分享來台旅遊的「必吃水果」，吃起來的口感多汁、柔軟且沒有酸味非常甜，不但電視節目有介紹，更有許多吃過的韓國人大讚「去台灣就是為了吃這個」。

一名網友在韓國論壇「theqoo」以「來台灣旅遊必吃的水果」為標題發文，並貼出許多釋迦的照片，介紹釋迦是因外型像釋迦牟尼才有此名，在台灣的市場或超市很容易就能買到，韓國街上的水果車上也可以買到。

有韓國網友分享來台旅遊必吃「釋迦」，對其甜而不酸的口感讚不絕口。 聯合報系資料照

原PO接著表示釋迦剖開後有黑色的種子，種子又大又硬，像柿子種子一樣，沒人會吃，裡面的白色果肉則「像荔枝一樣多汁柔軟，不酸、非常甜美」。原PO最後提到，台灣有很多地方會將釋迦切好販賣，想來台灣嚐嚐看。

文章一出，引發許多韓國網友紛紛留言「成熟時的味道像軟香蕉」、「真的很好吃，鳳梨釋迦更甜，我一天吃三顆，哈哈哈」、「哇，我又有理由再去台灣了」、「鳳梨釋迦很好吃，口渴吃這個很爽口」、「這個很好吃，能買回來的話就想買來給家人吃」、「飯店前面有一家小水果店，我第一天就去那裡嘗試了，旅行三天兩夜，我們每天都吃一包，真的很好吃，很甜」、「去台灣吃過最好吃的」、「我還要再去台灣吃這個」。

不過也有人認為「如果不喜歡椰子的話，很有可能也不喜歡這個」、「我不喜歡，它太甜了，質地像梨但很滑」、「口感不太好」、「因為太甜了，讓人懷疑是人工甜味」。

日前韓國男團DRIPPIN來台舉辦演唱會，成員們第一次看到釋迦也感到相當神奇，以為是菠蘿麵包，嚐過後發現又甜又香，工作人員額外準備了一顆釋迦讓他們帶回飯店吃，全員感到相當驚喜開心。