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樂成宮拜月老…新男友「條件全符合」！她見一事嘆：被神明鑽漏洞

聯合新聞網／ 綜合報導
台中樂成宮香火鼎盛，不少單身男女會前來求姻緣。 聯合報系資料照
台中樂成宮香火鼎盛，不少單身男女會前來求姻緣。 聯合報系資料照

不少人會拜月老求姻緣，然而近日一名女子表示，她在拜了之後確實遇到不錯的對象，但也被月老「鑽了漏洞」。貼文曝光後，引發留言區熱烈討論。

原PO在threads發文指出，今年5月底，她回台灣時曾專程前往台中樂成宮拜月老，當時條件講得非常明確，希望能遇到一位身高175公分以上、長相乾淨、喜歡旅行、能夠與她一起享受咖啡廳和酒吧的時光、會為她下廚，且能接受她不結婚、不生小孩的生活方式。

沒想到後來6月中旬就認識現在的男友了，幾乎可以說是全部符合原PO的要求，正當她感到滿意之際，卻發現還是被月老「鑽了漏洞」。原來，男友結過一次婚還有一個5歲的女兒，她想想自己開條件時，的確沒有說對方要「完全單身和沒有小孩」，或許是月老給的課題，她會努力與男友經營感情的。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「之前拜月老說我想給另一半養，結果我在他公司上班（請大家記得備註不用工作的那種）」、「超容易被鑽漏洞的，我告訴霞海城隍廟的月老我期望的對象，我列出50點，最後不知道要列什麼了，我還列了環保、愛地球、不是雙性戀。結果我老公幾乎符合了所有，但人在美國，害我遠距離快兩年的時間」、「為什麼你們拜月老都有用，我拜月老都還是單身，然後說個月老的壞話就在廟前跌倒」、「為了擔心這種事情，我想了超久，大概寫了20幾項，想了一輪應該沒有漏洞了，結果被月老蓋杯」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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月老 霞海城隍廟

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