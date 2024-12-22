耶誕城亂象！阿姨懶排隊成群闖男廁 他怒嗆「要報警」才作罷

板橋車站周邊因耶誕城活動吸引大量人潮，有男網友抱怨，板橋車站北門與西門的女廁排隊過長，有多名女性長輩強行闖入男廁使用，甚至無視裡面已有男性使用者，也不聽他的勸阻，行為引發現場不適與爭議，最終是威脅要報警，對方才作罷。

一名網友在論壇Dcard發文表示，當時他試圖阻止幾位女性長輩進入男廁，並在廁所門口提醒「需不需要我報警問警察，男廁女性可不可以進入？」此舉才讓她們停止這行為。然而，他對於女性不顧性別分界的舉動感到不滿，直言這些人忽略了男性使用者的感受，形同剝奪他人的空間與隱私。

事後，該網友表示已報警處理，但因有事提前離開現場，未得知後續情況。他批評這類行為不僅對現場的普通男性不尊重，也突顯部分人對公共場合規範的漠視。

其他人留言，「有實際行動制止，給你一個讚」、「直接以妨礙秘密罪起訴，沒被告過，真的越來越誇張耶」、「這個社會的風氣真是有夠可悲，男性的隱私不被重視」、「這種感覺頂多就勸告而已，但性別對調的話，會變成很嚴重的事件」、「太扯了，如果是友善廁所就算了，有男生在好意思嗎？彼此不談尊重其他都是假的」、「硬要闖入男廁使用真的很有事，男廁都沒隔間，進去直接看光光，替你們感到害怕」、「之前板車其中一側車站內男廁整修，也一堆男的跑去女廁。不管男女，這種人真的很討厭」。