網購物流狂出包！送貨員稱「打電話沒人接」 苦主曝：根本沒撥

一名網友在爆料公社發文表示，他於12月16日在某電商平台購買兩件商品，分別由黑貓宅急便與宅配通配送。黑貓的配送迅速，商品隔天便送達，但宅配通的配送卻問題連連，至12月20日仍未收到貨品，他在查詢訂單後發現，配送紀錄顯示「12月18日晚上10:36送貨無人在，且電話無人接聽」。然而，原PO強調當時並未收到任何未接來電通知，並對物流紀錄的真實性產生質疑。

原PO首先向電商客服反映問題，但對方僅表示會與宅配通聯繫，未能即時提供確切的解決方案。為加速處理，原PO自行撥打宅配通客服電話，但多次撥打均遇忙線情況。第一通電話等待約7分鐘未果，第二通等待10分鐘仍無進展，最終第三次撥打才成功接通客服，但仍需進一步等待案件回覆。

原PO表示，黑貓宅急便的配送效率遠優於宅配通，而後者的客服電話常態性忙線，讓人懷疑是否因客訴過多或客服人力不足。更令人不滿的是，配送員謊稱夜間10點多曾送貨卻無人接收，甚至未再次嘗試配送，影響原PO的使用體驗與對物流的信任。

面對物流問題，原PO提出質疑，「為何配送員記錄與實際情況不符？為何未於隔日重新配送？更重要的是，客服系統效率低下是否反映出服務品質的整體問題？」原PO認為，電商應擔起更多責任，積極追蹤物流進度，而非要求原PO自行聯繫物流公司。

由於即將迎來週末，原PO擔心再次錯過配送時間，進一步延誤收貨進度。他表示，未來將避免選用宅配通作為配送方式，並呼籲相關單位加強管理物流配送員與客服系統，以改善服務品質，避免類似問題再次發生。

其他人留言，「送不完用某些理由才不會影響績效，所以貨運司機送不完都會直接選對他們有利的選項，就只是這樣，但客戶看到會不爽就是了」、「你會相信晚上10點半送，你也是蠻用心的」、「正常操作，我也遇過」、「這種事情很正常」。