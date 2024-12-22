鄰居遛狗不牽繩！他怨愛犬被咬「身上好幾個洞」：動保會不管

屏東一名住戶近日投訴，家中高齡愛犬自今年（2024）中以來，已遭鄰居家的狗攻擊3至4次。這些攻擊多發生在自家車庫或門前，儘管多次向鄰居要求牽繩管理，但對方屢屢失信，甚至在被開罰後仍無明顯改善，令該住戶感到無助。

一名居住在屏東的網友在爆料公社發文表示，鄰居家的狗在未牽繩的情況下多次咬傷自家愛犬，雖向動保處檢舉，但因攻擊影片被認定模糊，加上有7歲以上的人陪同時不構成罰則，導致情況未能有效遏止，即便他出示驗傷單，動保處的回應仍無法解決問題。鄰居在被開罰後，更到處散播原PO惡意檢舉的說法，導致其他鄰居對該家庭態度冷漠。

在最近一次的事件中，鄰居家的狗再次在成人陪同下咬傷他的狗，他與鄰居女兒通話協商時，對方以「狗只是想玩」和「戴嘴套是虐待行為」為由，拒絕採取有效措施，並表示狗力氣大難以控制。原PO則提出送寵物訓練中心的建議，但遭對方冷漠回應。

原PO呼籲動保處強化對未牽繩犬隻的處罰規範，並加強宣導寵物管理的重要性。他們希望鄰居能正視問題，避免高齡犬再次受到傷害，並表示在社群平台公開此事，是希望引起更廣泛的關注與解決方案。

其他人留言建議，「網路上有在賣彈弓，很好用，躲在暗處修理幾次，保證惡犬變『乖犬』，以暴制暴才能有效改變，現在的人太良善了，被狗欺負也是剛好而已」、「只能養敖犬咬回去」、「就一直檢舉啊！會累罰的」、「抓走，送流浪動物之家」、「養隻更兇的咬回去」、「提告過失傷害，一定會成功的」、「有錄影存證就可以了」。