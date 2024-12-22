快訊

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰居遛狗不牽繩！他怨愛犬被咬「身上好幾個洞」：動保會不管

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨鄰居遛狗不牽繩，害自家狗被咬。示意圖／Ingimage
網友抱怨鄰居遛狗不牽繩，害自家狗被咬。示意圖／Ingimage

屏東一名住戶近日投訴，家中高齡愛犬自今年（2024）中以來，已遭鄰居家的狗攻擊3至4次。這些攻擊多發生在自家車庫或門前，儘管多次向鄰居要求牽繩管理，但對方屢屢失信，甚至在被開罰後仍無明顯改善，令該住戶感到無助。

一名居住在屏東的網友爆料公社發文表示，鄰居家的狗在未牽繩的情況下多次咬傷自家愛犬，雖向動保處檢舉，但因攻擊影片被認定模糊，加上有7歲以上的人陪同時不構成罰則，導致情況未能有效遏止，即便他出示驗傷單，動保處的回應仍無法解決問題。鄰居在被開罰後，更到處散播原PO惡意檢舉的說法，導致其他鄰居對該家庭態度冷漠。

在最近一次的事件中，鄰居家的狗再次在成人陪同下咬傷他的狗，他與鄰居女兒通話協商時，對方以「狗只是想玩」和「戴嘴套是虐待行為」為由，拒絕採取有效措施，並表示狗力氣大難以控制。原PO則提出送寵物訓練中心的建議，但遭對方冷漠回應。

原PO呼籲動保處強化對未牽繩犬隻的處罰規範，並加強宣導寵物管理的重要性。他們希望鄰居能正視問題，避免高齡犬再次受到傷害，並表示在社群平台公開此事，是希望引起更廣泛的關注與解決方案。

其他人留言建議，「網路上有在賣彈弓，很好用，躲在暗處修理幾次，保證惡犬變『乖犬』，以暴制暴才能有效改變，現在的人太良善了，被狗欺負也是剛好而已」、「只能養敖犬咬回去」、「就一直檢舉啊！會累罰的」、「抓走，送流浪動物之家」、「養隻更兇的咬回去」、「提告過失傷害，一定會成功的」、「有錄影存證就可以了」。

住戶 動物之家 爆料公社 鄰居

延伸閱讀

買到爛尾樓人生全毀？內行揭陸民眾求助無門慘況：台灣風險低很多

冬至別再煮湯圓！桂冠教1全新吃法：小孩秒嗑光

除房價...什麼東西漲價最有感？一票人喊「1食物」：快吃不起

路邊停車要打「雙黃燈還方向燈？」警曝正解：違反恐噴3600

相關新聞

網購物流狂出包！送貨員稱「打電話沒人接」 苦主曝：根本沒撥

一名網友在爆料公社發文表示，他於12月16日在某電商平台購買兩件商品，分別由黑貓宅急便與宅配通配送。黑貓的配送迅速，商品隔天便送達，但宅配通的配送卻問題連連，至12月20日仍未收到貨品，並在查詢訂單後發現，配送記錄顯示「12月18日晚上10:36送貨無人在，且電話無人接聽」。然而，原PO強調當時並未收到任何未接來電通知，並對物流記錄的真實性產生質疑。

鄰居遛狗不牽繩！他怨愛犬被咬「身上好幾個洞」：動保會不管

屏東一名住戶近日投訴，家中高齡愛犬自今年中以來，已遭鄰居家的狗攻擊3至4次。這些攻擊多發生在自家車庫或門前，儘管多次向鄰居要求牽繩管理，但對方屢屢失信，甚至在被開罰後仍無明顯改善，令該住戶感到無助。

50嵐特製飲品售100元！他嚇回「怎麼這麼貴」…店員來解答了

許多手搖飲店家都有自己的特製飲料，一名網友分享，近期去50嵐購買一款特製飲料「鮮奶布丁」，結帳後才發現一杯居然要價100元，讓他驚呼「心好痛！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北漂男大生喊「台北冷爆」...求救怎麼穿 網曝最強穿搭：0度下也不怕

今天冬至，氣溫下滑，晚上到下周一各地都可能出現10度下的低溫。一名北漂的男大生表示，第一次在北部遇到這麼冷的冬天，好奇「有沒有冬天保暖的外套」，引起熱議。

百元火鍋越來越貴？他指1知名店家「CP值最高」 全場點頭

個人火鍋在台灣是相當熱門的用餐選擇，一名網友分享，近期發現百元火鍋都漲到快200元，相比石二鍋雖然最便宜要238元，但份量卻差超多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

高鐵的座位分為對號座和自由座，不少人會因為搶不到票或者為了省錢而買自由座，但偏偏有人買自由座卻跑去坐對號座。有網友日前搭高鐵時，看到一名老人家拿自由座車票卻佔對號座的位子，沒想到工作人員竟然幫忙「升等」，讓這名網友非常傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。