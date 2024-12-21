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50嵐特製飲品售100元！他嚇回「怎麼這麼貴」…店員來解答了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去50嵐購買一款特製飲料「鮮奶布丁」，結帳後才發現一杯居然要價100元，讓他驚呼「心好痛！」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期去50嵐購買一款特製飲料「鮮奶布丁」，結帳後才發現一杯居然要價100元，讓他驚呼「心好痛！」。示意圖／Ingimage

許多手搖飲店家都有自己的特製飲料，一名網友分享，近期去50嵐購買一款特製飲料「鮮奶布丁」，結帳後才發現一杯居然要價100元，讓他驚呼「心好痛！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「快...快喝不起了」為題，指出近期去50嵐購買一款特製飲料「鮮奶布丁」，雖然知道鮮奶本來就很貴，但結帳時聽到100元還是嚇一跳，直言「物價飛漲，只能久久一杯不然心好痛」。

貼文一出後，多數網友都表示「多有錢才會這樣買？超市一瓶930ml鮮奶73元，一盒3入布丁30元」、「去超市買鮮奶+布丁比較便宜」、「要喝就自己買材料來做，健康又便宜」、「我自己做只需要45元而且純鮮奶」、「可以只單點鮮奶+布丁，我怎麼都不知道」、「這是，買了一杯有布丁的鮮奶？」、「純鮮奶肯定比較貴，不過你為什麼不直接去全聯買？」。

不過，也有內行網友說明「飲料店員工路過，五十嵐是純鮮奶，熱的一樣不會加水，所以比較貴」、「如果這杯是全鮮奶，價錢蠻合理欸，外面930ml鮮奶價錢大概90元，這至少要半罐吧，再加一顆布丁，光材料成本就逼近60元了」、「點純鮮奶當然貴啊，布丁當加料也貴」。

店員 手搖飲

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