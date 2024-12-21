北漂男大生喊「台北冷爆」...求救怎麼穿 網曝最強穿搭：0度下也不怕
今天冬至，氣溫下滑，晚上到下周一各地都可能出現10度下的低溫。一名北漂的男大生表示，第一次在北部遇到這麼冷的冬天，好奇「有沒有冬天保暖的外套」，引起熱議。
一名男大生在Dcard以「有沒有冬天保暖的外套」為題發文，他表示自己是北漂族，第一次在北部遇到冬天，直呼「太冷了」，並指出自己穿UNIQLO發熱衣+GU羽絨外套好像不太夠，好奇大家的防寒技巧。
不少人分享，「我也是北漂，穿UQ羽絨外套三年了，騎車也超保暖的！」、「發熱衣+輕羽絨+外搭gore tex防風衣，去瑞士少女峰、馬特洪峰，溫度0下都不會冷，室內又可以洋蔥式穿脫」、「推推迪卡儂，有兩件式的很保暖，價格也不貴」、「北臉羽絨很暖，就是蠻貴的，後來買UQ羽絨覺得還可以，裡面穿UQ發熱衣+UQ磨毛+毛衣，還可以再加貼式暖暖包，貼在衣服裡，一天在戶外都沒問題」。
但也有人認為，「我在台北覺得這天氣好像沒有比前幾年冷，穿件鋪棉外套就出門了」、「蝦皮699的麵包外套，我覺得很ok⋯是我不太怕冷嗎」、「羽絨外套不太夠，褲子最好選內加絨／刷毛、外防風的，否則上半身的血液循環到下半身還是很冷」。
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