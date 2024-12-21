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百元火鍋越來越貴？他指1知名店家「CP值最高」 全場點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現百元火鍋都漲到快200元，相比石二鍋雖然最便宜要238元，但份量卻差超多。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期發現百元火鍋都漲到快200元，相比石二鍋雖然最便宜要238元，但份量卻差超多。示意圖／Ingimage

個人火鍋在台灣是相當熱門的用餐選擇，一名網友分享，近期發現百元火鍋都漲到快200元，相比石二鍋雖然最便宜要238元，但份量卻差超多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「今天吃了石二鍋，真的覺得一堆百元火鍋是在貴什麼東西？」為題，指出石二鍋最便宜的鍋雖然要238元，但肉量、菜量都比一般百元火鍋還要多很多，好奇百元火鍋明明料不多，為什麼可以越賣越貴？

貼文一出後，不少網友都表示「石二鍋完勝所有火鍋店，衛生、乾淨、食材豐富又便宜」、「石二鍋賣這個價位還都是用現刨原塊肉，拜託不要拿那些難吃的組合肉來跟石二鍋比」、「石二鍋會碰到熱食的都是304還是316不鏽鋼跟磁盤，肉品或湯頭揭露也都很完整，其他火鍋店敢揭露？」、「同感！小火鍋料又少，又都是火鍋料不是新鮮食材，也沒有很好吃，一鍋要200左右 石二鍋跟錢都完勝」、「現在小火鍋都貴到不太想吃了，冬天想吃個鍋都要150起跳」。

不過，也有網友持相反意見，指出「六扇門不到兩百，主食跟爆米花吃到飽」、「會喜歡快200元的百元火鍋的人，不外乎都是喜歡白飯、零食、飲料可以吃到飽，會喜歡238的石二鍋的，就是對澱粉沒那麼追求的人，會覺得CP值高」、「小火鍋吃到現在，比較滿意的還是錢都」、「老實說，會去吃小火鍋是為了吃冰淇淋和飯」、

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