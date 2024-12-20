阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

高鐵的座位分為對號座和自由座，不少人會因為搶不到票或者為了省錢而買自由座，但偏偏有人買自由座卻跑去坐對號座。有網友日前搭高鐵時，看到一名老人家拿自由座車票卻佔對號座的位子，沒想到工作人員竟然幫忙「升等」，讓這名網友非常傻眼。

原PO在PTT以「高鐵幫自由座佔位的升級對號座？」為題發文，他說日前在高鐵上看到一名老人家買自由座的票，卻跑到對號座車廂佔走別人的位子，工作人員勸導也沒用，對方就是不願意離開，還一直說自己買不到對號座。工作人員最後跟這名乘客說已經幫忙找好位置了，這位老人家才悻悻然地起身，跟著走到前面同樣是對號座車廂的空位坐。

原PO傻眼地說，「現在是怎樣？買自由座死賴著就可以免費升級對號座嗎？為啥不是幫受害者升級商務艙？」

貼文一出，留言一面罵聲，「像這種的才應該解除契約」、「叫他補價差啊」、「在台灣真的是賴皮賴到底就會有人幫你想辦法」、「會吵的有糖吃，各行各業都一樣」、「這種人越來越多，還不漲票價、取消自由座嗎？」、「這種的可以學國外，禁止他再搭高鐵」、「台灣就是這樣啊，獎勵違法的人」、「佔用對號座補10倍差價，看誰還敢？」、「有法不依，台灣就是被這樣給搞爛的」。