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外送點油雞竟送來「一堆骨頭」 她氣壞：從收到餐點氣到現在

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在平台點餐，明明點的是油雞拼盤，收到的卻是油雞腿的骨頭。圖／ingimage
一名女網友在平台點餐，明明點的是油雞拼盤，收到的卻是油雞腿的骨頭。圖／ingimage

你是否也有過在平台點餐，但餐點送到時卻發現跟點餐圖示「差很大」？當然店家會回說圖片僅供參考，可是若點A卻來B，這可就大不同了。一名女網友在Threads貼文抱怨，她在平台點餐明明點的是油雞拼盤，收到的卻是滿滿油雞腿的「骨頭」，令她忿忿不平地說道「從收到餐點一直氣到現在」。

看完貼文後，不少網友留言認為太離譜，「切剩的邊角料還敢出餐」、「是怎樣不在乎商譽和客人的店家，連這種玩意都敢出餐？」、「這種都敢出給客人喔？故意的吧，是我直接退回去耶，跟圖片也差太多了吧？還是說放那個圖片店家都不用負責啊？」、「我之前也試過叫樓下的雞煲吃，應該是半隻雞，我吃出來了6個雞腳踝，從此再也不吃」。

更多網友心有戚戚焉，分享自身奇葩經驗，「有一次想說天氣很冷點個麻油雞來吃，結果送來整碗都是雞的內臟」、「我之前外送買燒臘便當120元，整盒都是廢料，重點是他還刻意擺盤把廢得較明顯的那面朝向飯，全部的肉只有兩片薄薄的香腸能吃，真的氣到哭打電話去罵，結果老闆跟我要我家地址，說要拿便當給我，我才不敢給他！講話完全是流氓」。

不過有眼尖的老饕解答，原PO收到的不是一般骨頭，而是「雞腳踝」，「要好幾隻雞腿才能換到這一盒耶」、「雞腳踝超好吃，但是整盒都是雞腳踝真的會很不爽，真的是『踝』才不遇」、「雖然我挺愛吃雞腳踝，但這玩意兒賣120元，真的會讓人感覺，明明是搶，還送了幾塊雞腳踝」。對此，原PO也在留言區貼出店家的說法，店家回覆是因為新店員搞錯了，強調「是真的會留雞腳踝給喜歡吃的客人，才會這樣包裝」。

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