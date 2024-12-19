她想運動減重又怕聲音影響樓下鄰居 網建議可以買這東西改善

「好想要瘦下來，穿好看的衣服！」有位女網友自述從小胖到大，她在Dcard貼文表示，曾嘗試過飲控，早餐只喝豆漿、美式咖啡和吃1顆茶葉蛋，午餐便當盡量挑少油的烤雞腿、清蒸魚，晚餐則吃一般市面賣的健康餐，不過長期這樣吃下來，很常沒幾天就想暴食，令她坦言「好痛苦」。

為此，原PO近來也想嘗試搭配運動，至少讓自己身體看起來不要這麼鬆弛，但因為打工常常晚上10點才下班，也不能去學校操場慢跑。她指出曾想過居家運動，查了蠻多YT（即YouTube簡稱）上燃脂瘦身的運動影片，但每次有跑跳的部分都不敢做，很怕吵到樓下的鄰居，因此想請教網友，是否有在家就能做，且不會吵到樓下鄰居的運動。

網友們看完貼文後，紛紛提議從瑜珈墊減少聲音開始，「瑜珈墊非常值得購入」、「妳可以買瑜加墊墊在地上，有點厚度的，鋪在地板就行。可以練練超慢跑（每天20分鐘就好。心跳到120以上，慢慢拉長時間）」。

也有人分享較不會有跳躍動作的瘦身運動影片，「如果不方便跳躍的話，推薦『growingannanas』的Low Impact系列，肯定爆汗（超愛）」、「YT搜尋『growwithjo』，從10分鐘的腰到70分鐘全身大健走都有，可以按照自己空閒的時間調整」、「或是搜尋Pilates（皮拉提斯）也會有比較沒那麼多跳躍動作的影片，推薦『Move With Nicole／Eleni Fit／Lidia Mera』，但她們3位的比較chill（隨興），可能比較沒有大爆汗效果。

其實原PO也有想過去健身房健身，但因沒去過也沒有用過器材，蠻怕自己不會用，且負擔不了請教練的費用。針對這點有網友建議，「其實直接強迫自己去健身房會是最好的辦法，我也是啥都不懂就跑去報World Gym，器材不會用就問巡場教練，這種就不用另外付錢，用機械式練+有氧器材，體重也有慢慢下降」、「減重是飲食控制+有氧運動+重訓（有時間的話最好練練看）一起做」。