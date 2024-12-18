素顏妹進店「15分鐘完妝」 美妝店員驚有人敢用？苦主：用過長唇皰疹　

近日一名在寶雅上班的女員工分享，遇到有客人素顏進店，「15分鐘化完全妝，連頭髮都電捲好了」。文章曝光，讓眾人驚呼「真的有人敢用試用品畫全妝嗎？」，就有人分享自己大學時，就是因為試用美妝店的口紅，導致長唇皰疹。

該名員工在Threads上表示，近日遇到有客人素顏進來店裡，才15分鐘就化完全妝，甚至連頭髮都電捲好了，讓她驚呼「真的畫得有夠快，但是我真的不敢用店裡試用品上臉」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我也真的親眼看過口紅直接擦嘴上的，嚇爛，到底誰敢」、「客人竟然不知道員工會拿刷具刷檯面灰塵」、「以前上班的時候，聽主管說有看過客人拿指緣油擦腳趾頭，此生不敢試用」、「先別說衛生，這妝髮速度也太快了吧」、「現在連電棒捲都可以插電試用？」。

也有人分享慘痛經驗，「我大學的時候就是在屈臣氏塗了試用品的口紅，我塗在手上，但後面神經又從手ㄍㄡˊ(抹)到嘴巴，結果唇皰疹，從此之後開始進入唇皰疹循環，只要免疫力低就會長」。