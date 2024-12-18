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女答應參加婚禮！一周前才驚覺「沒位子」 網點1盲點：它要負全責

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己預計參加朋友的婚禮，卻在婚禮前一周詢問到場時間時，才發現對方沒有安排自己的位子，讓她差點「不請自來」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己預計參加朋友的婚禮，卻在婚禮前一周詢問到場時間時，才發現對方沒有安排自己的位子，讓她差點「不請自來」。圖／ingimage

新人籌備婚禮難免忙中出錯。近日有網友發文，表示自己預計參加朋友的婚禮，卻在婚禮前一周詢問到場時間時，才發現對方沒有安排自己的位子，讓她差點「不請自來」。

原PO在Dcard發文，表示今年年初收到國中朋友的電子婚宴通知，收到後就打電話告知對方自己會參加，也有回覆婚宴通知並留下接收正式電子喜帖的email地址。

由於遲遲沒有收到正式的電子喜帖，婚禮前一周原PO主動詢問朋友該幾點到場，對方這才表示因為沒有收到電子喜帖的回覆，所以不知道她要來。但朋友也說，婚禮的餐點足夠，要來也沒有問題，但賓客名單會沒有她的名字。

原PO當下十分錯愕，認為當時已經在電話告知會去，朋友則說是以電子喜帖的回覆為主，原PO則表示一直沒有收到。雙方確認後發現，電子喜帖被傳到原PO很少用的Messenger裡了，朋友還說有在Messenger提醒她要回覆，但原PO沒有看到相關的紀錄。

這件事讓原PO心情很複雜，她不知道自己是否應該出席，也詢問網友遇到這種情況應該如何處理。

許多網友安慰原PO，辦婚禮很可能會出錯，「我自己辦婚禮的時候真的忙到焦頭爛額，我老公也有遺漏他朋友沒有列席在表單上，還好是我發現」、「婚禮本身就是忙到焦頭爛額，難免有錯，如果真的很熟我反而會體諒對方欸」。

但有網友認為，原PO在對方心中可能沒那麼重要，「婚禮忙能理解，但如果真的是重要的朋友，發現沒回覆應該會第一時間聯絡吧」、「不管對方是不是故意的，看起來也不是很在意沒收到妳的回覆這件事，更何況妳還打過電話，要是真的在意妳，就不會這樣回妳了」。

也有網友表示，這都是Messenger的問題，「說真的，藍泡泡真的很常吃訊息，尤其是這幾年更新後，常常發生我有傳資料、但是對方沒收到的情況」、「我覺得是Messenger的問題，Messenger 最近都不知道在搞什麼，它的那個加密系統會導致A裝置有收到訊息B裝置收不到」。

Dcard Messenger 婚禮 朋友

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