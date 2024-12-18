店員拒拿架上泡泡瑪特 男怒甩存摺稱「有6000多萬」：台灣人真可憐

中國大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」暢銷全球80多個市場，同時也包括台灣，不少人透過購買盲盒蒐集公仔。日前有網友爆料，在門市親眼目睹有消費者疑似不滿店員拒絕將商品從貨架上拿下來讓顧客挑選，就開始辱罵一堆髒字，甚至怒甩存摺稱「裡面有6000多萬」、「白癡一群真的是」。

有網友在Threads分享一段影片，一名紅衣男子在某家泡泡瑪特門市，因為店員礙於公司規定，不把商品從貨架上拿下來讓兒子挑選，憤而辱罵店員「傻逼啊」、「一群窮人、白癡，真的是」等難聽字眼，甚至拿出某家銀行的存摺往桌子上用力一甩，嗆聲「欸，這個XX銀行裡面有6000多萬在這邊，OK」。

從影片中還可看到，該名男子接著繼續辱罵店員「台灣人真是可憐，你這8萬塊錢，他這3萬5千塊錢，然後態度這麼差」，又說「所以現在可以拿下來讓我買了沒有？買東西不能拿下來讓我選？還是你沒辦法處理？」，也不顧櫃檯前還有其他顧客在排隊等待結帳，揚言表示「我可以一次買20萬，在這邊買，我他X就不爽他（店員）那個態度，東西不能拿下來，拿下來我看，我兒子比一下都不行？」

原PO針對影片內容指出，「（影片）前面還罵員工叫他去自殺，薪水只有3萬5，還敢跟他談什麼規定，奧客無極限」。貼文曝光後，有目擊者在底下留言，事發當下自己剛好在旁邊結帳，該名男子聽店員說無法拿下來挑選，就直接開始罵一堆髒字，「說一個商品5000多，我讓我兒子挑也不行？店員有說他幫他請樓管下來，那位先生更生氣（他聽成幫他請老闆下來），就繼續罵說老闆在北京啦，然後還說自己是泡泡瑪特小股東（還報了什麼幾個數字叫店員自己去查）」。

對此，其他網友紛紛留言，「股東的話，是不會直接叫總公司寄商品到他家給他比嗎？看起來就只會嘴臭，腦袋裡裝的邏輯不多」、「股東還需要自己來買喔」、「我覺得是假的，可能只是買了幾張股票而已」、「他應該只是在泡泡瑪特買很多，就當自己是股東了吧」、「支持店家提告，店員也是有尊嚴的好嗎」、「這麼有錢還選什麼選？還公然侮辱人家，請警察來也行好嗎？」、「講得頭頭是道，阿你有6千萬很有錢，幹嘛不全包？你才可憐吧！這種破格局，只會欺負員工和看不起別人」。