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北捷博愛座再惹議！老伯吼「給65歲以上坐的」 男子回嗆：欠你的嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老伯不滿男子坐捷運博愛座，雙方爆發口角。 示意圖／聯合報系資料照片
一名老伯不滿男子坐捷運博愛座，雙方爆發口角。 示意圖／聯合報系資料照片

博愛座不是老人座！台北捷運博愛座又生爭端，一名網友昨（16）日在Threads上發布多部影片，一名老伯正對一位坐在博愛座的男子咆哮，要求男子離開博愛座，強調是給「65歲以上的人坐的」。

據了解，事發在近日晚間的中和新蘆線車廂內，捷運行駛至大橋頭站與三和國中站之間時，一名老伯和年輕男子發生爭執，原因又是博愛座。老伯教育這名男子表示博愛座是給高齡長輩、身心障礙等人坐的，大罵對方「你好好的給人家坐」；不僅如此，老伯還揚言要打電話報警，並責罵男子「書念到哪裡去」。

而無辜被罵的男子也不甘示弱回嗆，「你就坐啊！口氣好一點好不好啦，欠你的是不是？」老伯在爭吵過程中，除了搬出自己擔任教授的兒子，又搬出毫不相關的柯文哲，誇張的行徑也讓許多人看不下去，有人回嗆老伯「我爸王董啦」，也有一旁女子吼他「閉嘴，博愛座不是老人座」，最終是由站務人員和保全到場才結束這場鬧劇。

據之前報導，北市近5年發生博愛座讓座爭議813件，市議員柳采葳指出，今年（2024）1到11月因捷運座位引發糾紛65件，其中39件為博愛座導致。對此，北捷表示，將檢視民眾反應，再決定座位是否重新調配，並將優先席納入規劃。

由 @isabellathatgirll 發佈
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北捷 博愛座

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