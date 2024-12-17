正常點三人份噴7000台幣！YTR開箱「紐約鼎泰豐」驚呆：要破產了

連鎖中華料理鼎泰豐不僅在台灣頗負盛名，還有展店至海外，目前在日本、泰國、印度、香港、英國和美國等等都有連鎖店。Youteber Christina 15日發布影片，公開自己和朋友與攝影師在紐約吃鼎泰豐的驚人開銷，正常的三人份量在紐約點下來竟要價台幣近7000元，讓她忍不住喊「我在美國要破產了」。

「Christina靠右邊走（Christina）」由台美混血Christina經營，她常在頻道上分享台美跨國大小事，近日分享了到紐約50、51街中間的「全球最大」鼎泰豐的消費紀錄，Christina表示想要進去用餐一定得預約，此外餐點的價位更是驚人，10個小籠包要價18.50美元近600台幣、一盤黃瓜也要9塊美元，約293台幣。

三人一共點了小黃瓜、小籠包（10顆）、松露小籠包（5顆）、高麗菜、牛肉麵、蝦仁炒飯、巧克力小籠包（5顆）、芋泥包（2顆）、珍珠奶茶、調酒，看似正常的份量三人卻一共花了186.46美元，大約5964.89台幣，再加上18％的小費，一共花了213.79美元，約台幣6951.12接近七千元，Christina嚇得喊「真的好貴喔」。

補教名師「楊陽 字典哥」也在Threads轉發這則影片，勸台灣的大家務必珍惜鼎泰豐，調侃道「從今天吃鼎泰豐，都覺得自己超有錢」。不過也有不少網友回覆表示畢竟是紐約不能這樣比「收入不一樣！怎麼比，以台灣30000月收入，吃鼎泰豐對少部分人也是奢侈了好嗎」、「在紐約？US$200+含稅很正常，應該tips也算了」、「不是，紐約薪水多少？怎麼比」、「紐約薪資是台北好幾倍吧！光他們服務生的薪水就比我們科技業主管薪水還高了」、「原來有點酒。酒在餐廳真的是最貴的利潤最高的品項」、「倫敦，四個大人六個小孩。470英鎊」。

恰巧近日美媒「外交政策」（Foreign Policy）雜誌才以一篇「以小籠包為軟實力」長文，形容鼎泰豐小籠包與台積電晶片同樣象徵台灣，可能是最強軟實力工具，連美國政治人物都盼華府有一間店；即使小籠包源於中國，掌鼎泰豐北美業務的新世代認為，食物必須忠於台灣，「也就是我們的起源地」。