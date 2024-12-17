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冬天騎車冷到凍未條？內行激推「1便宜神物」：但恥力要夠

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天冷颼颼，一名女網友表示，騎車上下班一定要「全副武裝」，包括全罩式安全帽、手套、圍巾、厚外套、長褲、長袖，甚至連口罩都要戴好戴滿，引發討論。圖為台北大橋三重往台北的機車瀑布。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
冬天冷颼颼，一名女網友表示，騎車上下班一定要「全副武裝」，包括全罩式安全帽、手套、圍巾、厚外套、長褲、長袖，甚至連口罩都要戴好戴滿，引發討論。圖為台北大橋三重往台北的機車瀑布。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

大陸冷氣團來襲，預計會冷到年底。一名女網友表示，騎車上下班一定要「全副武裝」，包括全罩式安全帽、手套、圍巾、厚外套、長褲、長袖，甚至連口罩都要戴好戴滿，引發討論。

原PO在PTT以「天氣冷騎車一定要全副武裝」為題，提到自己外出上班都會把全身包緊緊，除了用全罩式安全帽和口罩遮住口鼻，治裝方面手套、圍巾、厚外套、長褲和長袖上衣都是必備，「不然出門上班都超冷的」。

貼文一出，不少機車族共鳴表示，「手套真的要帶，不然手超冰」、「我都一般外套外面再罩一件防風外套，到室內再把防風外套脫掉」、「雨衣配手套再加全罩，完美」、「沒有手套真的很慘，手不是自己的手」、「手套忘記戴，凍到想下車」、「一定要全副武裝啊！無風不入」、「真的，一次沒穿外套就小感冒」。

留言區裡也有許多網友推薦原PO穿雨衣，「我都穿雨衣」、「穿雨衣=無敵，只要恥力足」、「穿雨衣哪需要恥力？不穿起來擋風，你會被冷到透心涼，全身抖不停」、「我只要覺得冷，就穿兩件式雨衣」、「寒流來也擋得住」。還有網友說，「看到最近一個男孩有出加熱式的外套，可以試試？」、「加熱外套真的很實惠」。

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