蒜頭不用剝！她曝這招「輕輕一捏就脫皮」 內行喊：這樣做30年了

大蒜皮多、蒜瓣多，不管是用手慢慢剝或是用刀拍都略為費工。近日一名女網友發現一種「開蒜方法」，什麼工具都不需要，只要輕輕一捏，蒜皮馬上輕鬆脫落。

該名女網友在threads貼出影片，可以看到她雙手手指握著蒜頭瓣尖端，接著輕輕一捏，蒜皮輕鬆脫落。該女網友也直呼：「我是最後一個知道這樣開蒜的人嗎？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「放心，看完妳的文，我變最後一個了」、「我以為大家都會這樣剝，我已經這樣剝蒜30年了」、「如果是連續剝很多個手會痛，還是用刀拍比較快」、「我都單手，不過都會捏成碎」、「然後被蒜頭汁噴到眼睛」、「只要含著尾端吹氣，皮就會膨起來了，不需要弄髒手」、「蒜頭為什麼要剝？直接咬著配肉，超頂欸」。

也有網友提醒不是所有蒜頭都適合這樣捏，「台灣蒜頭太新鮮了沒辦法這麼做」、「要烘過的蒜頭才可以」、「濕的就沒辦法這樣剝了吧」。對此原PO則回應，她買的是全聯特價蒜頭，沒有太濕的問題，因此這個方法是可行的。