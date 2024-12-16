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40歲男6條件徵旅伴遭轟「根本求偶」 網推薦找1種人：很知足
不少人會在網路上尋找可以一起出遊的旅伴，然而近日一名40多歲的男子，因為開出六項「招募條件」，引起部分網友不滿直呼：「到底是徵友還是求偶？」
這名男子在Dcard發文指出，他目前未婚、沒小孩，是自由業，沒有抽菸的壞習慣，並列出6項條件徵求長期旅伴，包括：
一、希望能不要有家累，比如單親，自己必須每天照顧小孩或是長輩，這樣旅程才可以說走就走。
二、希望上班時間自由，可以幾天不用上、不用進公司或是自由業的朋友。
三、希望每月收入扣掉必要支出，還能有7萬～10萬以上的金額彈性使用。
四、脾氣好、知足、沒公主病或是整天抱怨的脾氣。
五、單身、自由自在，平時不干涉對方生活 。
六、出遊都找雙床，不越界線，沒壞習慣、亦不抽菸。
貼文曝光後，立刻引起不少網友質疑，「那為什麼還要特別找女生？」、「為什麼一定要住同一間」。該文也被轉發到threads上，掀起激烈討論，有網友更不滿說道：「找旅伴但開出來的條件像在求偶」、「照他講的條件，要不是自己獨遊，要不有堆朋友能一起玩，不需要和他做旅伴」。
也有網友表示，「很推薦大叔可以找理工宅一起出門，他們都很會比價，吃東西花錢交通會算在刀口上，然後因為不常見世面，所以很知足，只是對於嘗試新鮮事物可能胃口有點難擴展」。
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