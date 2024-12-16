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登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

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登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」！原因曝光眾人齊賀：雙倍幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
雪羊升格雙寶爸，粉絲好友獻上祝賀。 圖／擷自雪羊視界粉專
雪羊升格雙寶爸，粉絲好友獻上祝賀。 圖／擷自雪羊視界粉專

雪羊是知名登山部落客，身兼攝影師、作家多職，卻突然在臉書上宣告「我的人生在12月14日劃下了句點」嚇壞不少網友，好在緊接著他解釋是「從今以後是『我們』的人生了」，文章附圖可以看到雪羊「左擁右抱」，喜曝一對可愛的雙胞胎姊妹，正式升格為「雙寶羊爸爸」，貼文曝光網友紛紛道賀「恭喜雪羊跟夫人！古錐的雙胞胎姊妹花」。

雪羊在貼文開心宣布，「山岳青年雪羊，正式升級雙寶羊爸」，表示抱著剛出生的雙胞胎姊妹花，眼眶不禁泛淚，感嘆「真是生命最魔幻而感人的一刻」。雪羊幸福表示歡迎女兒們進入夫妻倆的生命，來到這個世界。更不忘謝謝粉專雪羊視界」的粉絲朋友們將近10年的陪伴。他回憶著，粉絲們看著他從「年輕氣盛嘴爆四方不公不義的山岳憤青」，一直走到今天，不僅深度參與過一部電影、一檔節目，更是成了擁有兩本登上暢銷榜著作的山岳攝影師、作家。

雪羊表示未來會遇到什麼樣的冒險機會不好說，而且有了孩子生活也將不再如過去自由自在，仍強調「畢竟生了，就要好好帶，而不是塞給別人帶」，這也是自己的夢想。但「把山裡的故事，帶回人間」這個初衷，也必定會堅定地繼續走下去，他興奮補充道想要把這些年來累積的故事、山與自然的一切，紮紮實實地說給女兒們聽、說給每一位心中有夢的孩子們聽。

文末他感性寫下「世界很大，山，很美。我希望你們，都能因為冒險，而活在自己的夢想之中」。並再一次向大家宣布「少年雪羊，下台一鞠躬。羊爸爸，請多指教」。

貼文下網友紛紛獻上祝褔，「太恭喜啦!雙寶一次到位」、「恭喜恭喜！雙倍恭喜耶」、「恭喜雪羊！而且你一次要挑戰二打二！我們一起在育兒之路上努力」、「恭喜狂賀，以後要叫雪羊爸爸了」、「恭喜恭喜，雙寶的忙碌不是加倍，是比加倍更多啊！但同時，幸福也是」。

雙胞胎 雪羊視界

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