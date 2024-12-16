愛美毋驚流鼻水？他好奇穿裙怎禦低溫 女網友各顯神通仍提醒：小心傷關節

近日冷空氣一波接一波，人們也開始越穿越厚。近日有網友在Dcard發文，表示自己已經冷到受不了，卻發現還是有很多女生穿裙子，看起來也不覺得冷，讓他十分疑惑，難道男女生的腿構造真的不同？還是女生為了美真的可以忍？

有網友表示，只要上半身夠暖，下半身也不會太冷，「上半身有穿暖，下半身真的不冷哈哈，體感11度裸腿ok的」、「其實上半身穿的夠暖，腳有穿襪子靴子，坐車腿還好不會太冷，下車也不會走多遠，我冬天一樣穿短裙靴子！」、「辣妹沒有冬天，上半身有穿暖，露點腿沒那麼冷」。

也有人表示自己全靠硬撐，「就是為了美而忍的，基本上腳底都冷得跟冰塊一樣，腳也冷到感受不太到溫度了，只能上半身盡量穿」、「冷啊怎麼不冷，有時候還會冷到不由自主地抖，只是為了愛漂亮而已」、「平常超怕冷，但只要穿上短裙我就會忍下來」。

有網友表示自己會穿「光腿神器」，「如果你想露下身可以穿光腿神器」、「我也會穿欸，之前穿還被我爸以為真的光腿」、「要買好一點的，一兩百那種超假，可以看看別人測光腿神器的評比，做得很好的光腿神器真的一點也不假」。

但也有許多網友反對，「那個真的有人在穿嗎？很明顯而且看起來很老很醜」、「那超醜，膝蓋皺摺根本超明顯」、「買了之後覺得很後悔，穿過一次就丟了」、「買過，可是很不自然，穿起來像假人」。

還有網友推薦腳底暖暖包，「我在零下下雪的時候也是短褲短裙+普通絲襪，真的要再更保暖的話可以試試看腳底暖暖包」、「腳後跟那邊貼暖暖包，據說會很暖，韓妹在用的方法」、「現在還有鞋底的暖暖包，用了完全不冷」。

但也有人提醒冬天露腿可能會傷關節，「一直被警告老了之後膝蓋會有問題，就不敢光腿」、「等年紀大了，身體就會出現肩周炎或是關節炎了。所以愛惜身體，冬天少穿短袖、短褲或短裙」、「大學很愛在寒流穿短褲，到大三要下雨前就會膝蓋痛，供參考」。