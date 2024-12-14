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台灣哪行業低調卻賺高薪？網友一致點名：房子買好幾間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，很多職業一聽就知道收入很高，像是醫師、工程師、律師等，但他相當好奇，有哪些行業是低調但收入卻不錯？示意圖/Ingimage
一名網友分享，很多職業一聽就知道收入很高，像是醫師、工程師、律師等，但他相當好奇，有哪些行業是低調但收入卻不錯？示意圖/Ingimage

不少人都嚮往高薪工作，一名網友分享，很多職業一聽就知道收入很高，像是醫師、工程師、律師等，但他相當好奇，有哪些行業是低調但收入卻不錯？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有哪些低調賺的行業？」為題，指出大家都知道醫師、工程師、律師是高調賺很多的行業，但在考慮不是非法工作的前提下，有哪些工作其實很低調，但實際上其實收入不錯？

貼文一出後，不少網友都表示「沒繳稅、不用開發票的，通常都很賺」、「一大堆吧，你看沒繳稅收現金那種」、「人力仲介認真抽到骨髓賺到流湯」、「做水電維修器材的」、「跑計程車，台北一個月9萬基本」、「清運廢棄物的吧」、「神壇、寺廟、夜店」。

不過，最多網友點名的職業是「市場攤販」，指出「賣菜的，房子都買好幾間了」、「菜市場賣肉的、賣魚的」、「市場水果批發+1，阿姨已經接棒給兒子去顧攤子了」、「市場推台車賣菜的老人，大多有千萬存款」、「最近朋友工程師不幹，跑回去接家裡菜市場賣豬肉的，聽說月收50萬還免繳稅」。

律師 發票 繳稅 職業 醫師 高薪

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