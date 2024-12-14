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為減肥不吃早餐！她「餓到肚子叫」…網友分享實用妙招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，曾經嘗試靠不吃早餐來減肥，但常常到10點就忍不住飢餓，好奇不吃早餐的人是怎麼做到的？示意圖／Ingimage
一名網友分享，曾經嘗試靠不吃早餐來減肥，但常常到10點就忍不住飢餓，好奇不吃早餐的人是怎麼做到的？示意圖／Ingimage

你有吃早餐的習慣嗎？一名網友分享，曾經嘗試靠不吃早餐來減肥，但常常到10點就忍不住飢餓，好奇不吃早餐的人是怎麼做到的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有些人不吃早餐，為什麼早上不會餓？」為題，指出自己為了減肥，嘗試過幾天不吃早餐，但常常10點左右就忍不住飢餓，肚子餓到發出聲音，讓她相當好奇「不吃早餐的人到底都怎麼存活的？是有什麼訣竅嗎？」。

貼文一出後，釣出許多不吃早餐的網友，紛紛表示「上班真的會沒胃口，一杯咖啡就能撐到中午，放假躺平反而很早就會餓」、「上班一忙起來沒吃東西很正常啊，一餐解決就好」、「泡一大杯奶茶或咖啡慢慢喝，很快就中午了」、「就剛起床沒胃口啊」、「覺都睡不飽了，早餐怎麼有辦法有胃口吃那麼多？」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「早上起來會喝一大杯水，真的超大杯那種，然後就不會餓了」、「我一顆水煮蛋加一杯黑咖啡，這樣算有吃嗎？」、「生活習慣只要養成就好，你只試了幾天當然會受不了」、「如果嚴格實行168，沒多久那16小時就真的不會餓了」。

咖啡 早餐 減肥 生活習慣

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