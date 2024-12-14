為減肥不吃早餐！她「餓到肚子叫」…網友分享實用妙招

太逆天了！有一名女網友表示，近期生了女兒，和媽媽一起去戶政事務所處理手續，結果志工阿姨還以為外婆是嫩嬰的媽媽，也以為她們是姊妹。原po也無奈說，媽媽看起來太年輕的困擾就是「一起出去常被誤會」。

2024-12-14 11:06