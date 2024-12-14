臨時牙痛卻看不到牙醫！她曝「20家牙科預約全滿」…內行人曝急救妙招

你也遇過牙痛，卻沒預約而不看到牙醫的情況嗎？一名網友分享，近期臨時牙痛想去看醫生，因為沒有提前預約，聯絡近20間牙科診所，都不提供現場掛號，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「牙醫為何都要預約？」為題，指出自己有定期洗牙的習慣，但近期突然感到牙痛，加上身體有一些毛病，不能亂吃外面的成藥，緊急聯絡近20間牙科診所，沒想到不是已預約額滿，就是不接電話，讓她好奇發問「有人知道為什麼牙醫都沒有在接現場掛號的嗎？如果臨時牙痛需要去哪裡求診？」。

貼文一出後，釣出內行網友解答，紛紛表示「妳就把自己轉換成診所櫃台去想：通常患者最常見的臨時牙痛是『牙髓急症』，要有效處理的需求時間估計要20分鐘，平常普通約診的每一個患者需求時間設定為『至少20分鐘』。當所有預約時段已經全滿，妳如果是櫃台，請問妳會把患者塞在哪裡？」、「妳可以把牙醫想成美容院，妳今天就是超想剪頭髮、不剪不行，但就算只是剪頭髮也要花時間，很多人覺得自己的治療很快，但就是要花時間，也不是每個人都只想剪頭髮，還會有洗染燙，而且都是設計師親手做、不能交給助理，人家已經預約滿了，這時候妳突然走進去說要剪頭髮，那肯定要等到人家有空檔，或是也有很多不喜歡趕時間，想顧品質的設計師做純預約制」、「建議可以找大間一點的診所或是大醫院的牙科門診，尤其是教學診，基本上都會有現場的可以看」。

此外，也有網友分享實用資訊，指出「全台灣大醫院有提供牙醫急診，Google牙醫急診就有資訊」。而衛福部官網也提供「全時段牙醫急診提供醫院一覽表」，民眾若有看診需求，可隨時前往各大醫學中心急診掛號看牙。