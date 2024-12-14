42歲外婆顏值超逆天...手抱嫩嬰被當媽 女兒怨「太不公平了」

太逆天了！有一名女網友表示，近期生了女兒，和媽媽一起去戶政事務所處理手續，結果志工阿姨還以為外婆是嫩嬰的媽媽，也以為她們是姊妹。原po也無奈說，媽媽看起來太年輕的困擾就是「一起出去常被誤會」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」以「太不公平了，我太吃虧了」發文指出，媽媽年齡42歲、自己26歲、女兒10天。最近去戶政事務所辦理手續時，請媽媽先抱著女兒，結果志工阿姨走過來，以為外婆才是女兒的媽媽。

女兒表示自己常被誤認和媽媽是姐妹。圖／爆廢公社

原po解釋她是外婆後，志工整個大傻眼，然後表示以為外婆是媽媽，兩人是姐妹，一直呈現一個不敢相信的感覺。原po無奈說，媽媽太逆齡，女兒的困擾就是一起出去時常被誤會，想到有一次母親節去吃牛排，店員也直接問她「誰是媽媽？」，讓她直呼「禮貌呢？」

網友看到也驚訝回應、「等等...我數學不好，我是不是誤會了什麼？」、「好年輕的外婆」、「這個外婆太逆天了」、「天哪，妳媽根本高中生」、「這不科學」、「太會保養了吧」、「這的確適合當姐妹」、「看起來真的一樣年輕欸」。

但也有人發現媽媽16歲就生小孩，「16歲就生妳，真的辛苦了」、「其實也不是逆天，而是妳媽太早生妳了吧」、「哇靠，我跟妳媽一樣年紀我兒子才五歲」、「妳媽15歲懷妳，16歲生妳…也是蠻厲害的」、「其實是16歲就生妳的關係，所以這很正常」。