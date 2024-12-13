客人咖啡廳轉筆被制止網路怒留負評 老闆霸氣回覆：吵死了

咖啡廳提供舒適輕鬆的環境，搭配暖心的飲品與美味的餐點，許多人喜歡在假日午後前往咖啡廳，讀書、辦公亦或者是放鬆心情。一名在咖啡廳打工的網友貼出店家遭一星負評的截圖，網友看到後紛紛贊同老闆的回應。

一名網友在Threads上發文，表示有顧客到店內消費，只因老闆上前提醒他在店內不要轉筆，而遭到顧客上網留下負面評論，「不錯的店，要注意不能在店裡用手轉筆，不然老闆（店員）會到你面前嚴肅制止你轉筆」，而對於這則留言老闆也霸氣回覆，「下次換支安靜點的筆吧，吵死了」。

收到老闆回覆後，該則評論當即從四顆星被改為一顆星，原PO提到，曾有名顧客在店內參與線上會議，剛進店正要從手機轉到電腦，會議內容卻直接透過手機喇叭直接放出來，後來是被常客提醒才成功化解干擾，「這種事讓客人去做好像顯得我很不在乎店內其他客人的感受，真的尷尬到爆。」

對於商家的回應網友們紛紛表示贊同，「咖啡廳本來就應該是安靜品嚐咖啡，享受生活的地方，有些人大聲講話、大笑、不停按筆真的會被吵死」、「就喜歡這種老闆，現在的人在客訴什麼真的都看不懂」、「那個聲音真的會讓人很煩躁」、「要轉筆就不要給我掉到桌上！」