害群之馬！點小份豆乳雞被迫買單大份 她氣炸：再也不去寧夏夜市

台灣的夜市遠近馳名，各種美食小吃應有盡有，但也容易引起消費糾紛。有一名女網友發文抱怨到台北市寧夏夜市玩，在某攤炸物攤點了一份小份豆乳雞，沒想到結帳時老闆竟然硬塞給她大份的，讓女網友氣得痛罵「再也不去寧夏夜市了」，貼文也讓不少有相同經驗的人點頭「不會再去第二次」。

原PO在Dcard以「寧夏夜市狡猾攤販」為題發文，她說小時候跟家人上台北玩都會去寧夏夜市，因此一直很喜歡這個夜市，但日前再造訪寧夏夜市時，某炸物攤的老闆不斷地自誇「絕對是沒吃過的味道，保證好吃」，讓她好奇地走過去買。

原PO說小份的豆乳雞一份90元、大份180元，於是便點了一份小份的，還外加小份的雞心80元，沒想到結帳時，老闆竟然要收260元，讓她當場愣住。原PO不滿明明自己點的豆乳雞和雞心都是小份的，應該是170元，怎麼老闆擅自把豆乳雞裝成大份的，於是向對方提出質疑，沒想到老闆還想要硬塞，「哎唷，沒關係啦，來260元」，讓她最後只能無奈接受。

原PO事後表示食物全部都是冷的，雖然雞心感覺有滷過也蠻有味道的，但誰買炸物會吃冷的？她怒批這種騙人的手法非常不可取，自己很後悔也非常生氣，對寧夏夜市的觀感變得很差，直言以後不想再去了。她呼籲大家不要讓這種無良商家一直得逞，也提醒網友們去寧夏夜市千萬不要踩雷。

貼文一出，不少消費過的網友很有同感，「沒有認真看招牌，但檯面陳列我認得！買過一次，份量很少」、「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份，直接幫你包好要錢，重點雞心又小又乾又硬還是冷的，真的發瘋到不行」、「這家超難吃，不知道為啥都不會倒」、「住旁邊的我，買過一次就抵制的店，又貴又難吃！平常不是阿北在賣就是阿嬤，應該是老夫妻經營，感覺都炸起來放在那邊很久」、「我也買過，那阿北看到我跟男友買，也是講一堆自以為好笑的黃色笑話，買完了沒什麼記憶點，真的不會再去第二次」。