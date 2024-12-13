他曝友人家馬桶「24小時水狂沖」掉手機撿不回 網敲碗求地址：想蹲！

馬桶是每家每戶必備品，但你看過「會搶劫」的馬桶嗎？有民眾分享朋友家的馬桶，因水管連接山水，24小時不停沖水，不管什麼東西掉下去都會直接被沖進大海找不回來，笑稱「已吃過很多手機」，不少網友也敲碗求地址，準備朝聖打卡。

原PO在threads上分享朋友家的馬桶，雖然只是一個簡陋、約50公分長的細長坑洞，但洞緣仔細地用磁磚鋪滿，坑內則有24小時不間斷的水流沖洗。原PO介紹，馬桶水管連接山泉水，流速快、水量大，穢物會直接被沖進海裡，因此上廁所時要注意口袋不能有東西，否則掉進去是找不回來的。

特殊造型吸引網友注意，笑回「客家馬桶！感覺自己都會不小心掉進去」、「已收藏，下次去蹲」、「好酷好喜歡這種」、「感覺水花會濺上來？」、「感覺大便洗手可以一起」、「好奇颱風天豪大雨時水量會不會跟著變很大淹出廁所」、「感覺會掉下去…」、「這廁所衛生環境是我惡夢中出現的那種」。

也有人注意到照片中拍到的藍色塑膠椅，坐墊處被割開四方型大洞，需要時拿來架在馬桶上方，就是簡易坐式馬桶，「藍色那個椅子…是…馬桶…嗎…」、「深蹲不夠力的救星」、「看到椅子直接笑出來」、「好聰明的椅子～這樣腳就不會酸」、「如果椅子軟腳怎麼辦」。

文章引起熱議後，當事友人也現身回應表示「歡迎大家來上廁所，順便看海喝咖啡吃下午茶」，據查是位於台東縣東河部落，緊臨太平洋。