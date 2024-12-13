整個發毛！健身房沐浴乳驚見「夢幻白菇造景」 他嚇到洗不下去：怎活的？

台灣環境溼度高，不時會有民眾發現家中角落長出菌菇，不過這次被發現的菇奇妙地生長在「沐浴乳」內，看似空靈夢幻的造型，卻讓網友嚇到不敢洗澡，直呼「怎麼活下去的？」

原PO昨晚（12日）到健身房運動後，打算洗洗澡再回家，準備抹肥皂時卻瞄到牆上提供的沐浴乳底部有白色不明物，仔細看才發現是一朵朵乳白透明的「袖珍菇」，茂密地生長在底部，探頭探腦地約有3至5公分高，漂亮到讓原PO以為是設計。不過保險起見，原PO還是四處查看一下，結果看到別間的沐浴乳清澈透亮的樣子，毛到不敢洗澡，連老婆看到都嚇問「這個菇是怎麼活下去的」。

原PO將畫面公開在threads上，網友也驚歎「好荒謬喔」、「真的有點美」、「這是某種黴菌嗎，好噁但又好酷（它長得很漂亮）」、「確定不是北歐森林風的給皂機？」、「哪尼菇勒？」、「看起來這個沐浴乳是有機的」、「野菇味沐浴乳」、「先看一下這個肥皂盒是不是可以鎖的，以前發生過有人在裡面加料」，也有人趁機宣導「國外有過洗手乳相關寄生蟲感染事件，請不要以為清潔劑是無敵的，他只是種含介面活性的混合物」。

有人推測形成原因「正常沐浴乳不會長出香菇，但是加水稀釋過的沐浴乳會⋯」、「這個應該不是香菇，看起來比較像兩種不同黏度的液體產生的指狀流現象（viscous fingering) ，如果在補充沐浴乳的時候原本的沐浴乳還有剩下以及這兩款沐浴乳黏性不同就可能會造成這個結果」、「我如果換了洗手乳也會這樣。舊的在底下是白色、新的是透明的關係，質地不太一樣又沒有融合那麼快」。