高鐵自由座「上廁所＝放棄座位」？她曬與客服對話紀錄 網傻眼：單人沒人權

高鐵日前發生自由座搶座衝突，引發「自由座搶位時間點」的討論，有網友實際詢問客服，得到離座即放棄位置的答案，且不可留物品佔位，但若多人同行則可由朋友代為保留座位，造成新一輪爭論，客服最後無奈表示「有任何爭議請找列車人員協調」。

高鐵自由座方便旅客安排行程，不怕錯過班次，只要有位就能坐，但也延伸出是否人一離開就可坐下的討論，據高鐵規章表示，需視其他旅客下車情形找尋空位。不過有網友詢問客服後，發現有不同答案，便貼至社群討論。

原PO在threads上貼出詢問高鐵客服的過程，表示對方明確地說「只要放物品在座位上就是佔位，無論是為了上廁所還是其他原因」，因為其他人無法得知該乘客是要下車還是短暫離席，故會視為佔位行為，其他人有權使用該座位。但若多人搭乘則有例外情況，因另一人可明確告知該乘客未下車，則允許其代為保留座位，避免不必要的爭執。

對話引發網友討論，認為客服說法「根本歧視單人乘客」，紛紛留言「簡言之就是單人買自由座就是沒人權」、「那就是單人不友善嘛，多人就可以去上廁所還佔位」、「挖，高鐵禁止上廁所的意思」、「對單人乘客太不友善了吧」、「多人搭乘，不放東西也可以上廁所；單獨搭乘，放了東西在椅子上也不能上廁所。單就『佔位』文義解釋到極致，搞到體系錯亂，客服人員真的有跟上層的人討論過這問題，還是用他自己腦子想的」。

也有人認為離開即放棄，客服指出的規則沒有問題，「非對號座離開即放棄個人以為是常識耶」、「不就先到先得很難懂嗎」、「建議高鐵賣『自由站』的車票，1-10全對號，禁止站立，11-12自由站，把所有座椅全拆，滿足高鐵想衝高載運量的想法」。

另有網友也向客服詢問，為何單人搭乘時去上廁所是放棄座位，物品放在位置上還會被視為佔位，希望高鐵能公布更明確的規章辦法，但該客服則回應「是如果認為有佔位情況，請找列車人員協助，並非他人可直接乘坐」，且一再表明「有爭議直接找列車人員協調」、「勿直接與他人對質，以保自身安全」。