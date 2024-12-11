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花2200元買高鐵商務艙擠不上車 她怒轟「站務人員冷處理還狂吹哨」

聯合新聞網／ 綜合報導
花2200元買高鐵商務艙仍擠不上車，站務人員狂吹哨讓女網友傻眼。 示意圖／聯合報系資料照
花2200元買高鐵商務艙仍擠不上車，站務人員狂吹哨讓女網友傻眼。 示意圖／聯合報系資料照

高鐵近日才因潑水事件引發熱議，今（11）日又有網友爆料，自己前兩週搭高鐵要從桃園到左營，沒想到已經花2200元買商務艙還遇上擠不上車的慘況，更讓她火大的是向站務人員反映，對方不僅漠視她的求助，甚至還狂吹哨，受到冷處理還被吹哨的她簡直氣炸，直呼「高鐵的站務人員我們沒欠你」。

原PO在Dcard發文表示那天是禮拜五，聽到有廣播「除了第六節車廂，全部開放站位」。排隊等上車時，發現隊伍變得很長，連前進的空間都沒有，她回憶「高鐵人員哨子狂吹叫我們上車，但就是奇怪，怎麼前面的人都好像擠不上車」。好不容易擠上車，才發現前面排隊的人都是準備擠在走道的「站票」，即使車廂內已經擠成「沙丁魚」，高鐵人員也並沒有任何一絲絲的協助，只有不斷催促她們上車，原PO不悅道「連行李拉上車都有問題了，請問怎麼上車？」

她表示當時也有要求高鐵人員協助引導，但講完這些對方依然沒有要幫忙的意思，到最後是原PO跟那些擠在車廂間的站票旅客一直喊「拜託讓我們進去」，糟糕透頂的乘車體驗讓她忍不住喊，「超爛！高鐵！不要用那種爛到炸的態度」。她補充除了人流管制得差，放行李的部分也沒規劃好，坐了十幾年明知道不少乘客反映放不下，高鐵就是沒有要解決。

貼文下有部分網友認為以上責任不能歸咎站務人員，認為大家都是出來謀生，望原PO懂得體諒，「站務無法上車協助擠在玄關的旅客，那不是他的工作內容」、「講白了現在就是運能不足，妳可以罵高鐵公司，但不要波及站務員，妳不知道在月台的站務員，在列車進站的當下有多少事情要做」、「他們真的蠻辛苦的」。

對此她也果斷回覆，自己不是高鐵人員，不可能知悉每個人該做什麼，況且站務人員大可以跟她們說明怎麼處理，而不是狂吹哨、大喊。她直言，「不好意思，我是遇到問題需解決，而不是我還要去花時間體諒」、「你的言語之間似乎想表達我必須要體諒工作人員，今天權益受損的是我們，發生問題的是我們」。

貼文曝光後也引發不少網友共鳴，「商務座到底為什麼開放自由座站票，我也覺得不合理」、「不接受對號車廂開放站票，更何況商務車廂更加不行」、「高鐵票價跟台鐵差不多，不傻的都選高鐵」、「我覺得高鐵所有票價該提高，然後商務艙禁止非買票人員進入」。

高鐵

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