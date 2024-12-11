古裝劇劇情？孕婦腰痛看中醫遭爆雷寶寶性別 網勸別認真：機率高達50%

不是所有孕婦都希望提前知道寶寶的性別，近日有網友發文，表示自己目前懷孕11週，因為腰痛去看中醫，想不到卻被醫生「爆雷」。

原PO在Dcard發文，表示自己目前懷孕11週，日前疑似閃到腰，就去找一位熟識的老中醫看診，還表示自己懷孕前如果有肩膀痛、閃到腰以及落枕之類的問題都會找他針灸。

沒想到這次看診的過程中，醫生突然很認真地幫原PO把脈，「兩手一起那種」，然後告訴她「你肚子的孩子高機率是男孩子唷」。當然，醫生之後也補充還是要以超音波為主。

原PO表示自己被爆雷的當下也是一頭霧水，但也沒有生氣，因為她本來就沒有要辦性別趴，只是覺得自己「遇到像古裝劇演的劇情」，醫生就像《後宮甄嬛傳》裡的溫太醫一樣。她也好奇有沒有網友遇過這樣的事。

許多網友叫原PO不用太認真，「真的很雷誒！這種高達五成的機率的預測怎麼可以隨便說！」、「他有50%的機率會猜中，然後你之後就會超信他，到處幫他宣傳」、「通常都是猜的比較多啦！不是男的就是女的」、「就算照超音波都有可能誤判，這種連設備都沒用上的，其實只是他自己瞎猜而已，反正機率是50%」。

還有網友表示自己是被西醫爆雷，「我去林口長庚追蹤先前問題的時候，也是莫名其妙被爆雷」、「我被西醫爆雷是不是更慘。本來想提醒醫生不要告訴我性別，懷孕9週想說還看不到，所以沒有一進診間就說。結果醫生超音波一掃直接說『你的小兒子很健康』」。

還有網友表示，中醫在判斷是否懷孕方面可能比較準，「我朋友是去看中醫把脈，然後被告知懷孕了」、「我是不知道懷孕的狀況下被中醫師恭喜」、「懷孕的脈聽說滿明顯的」。