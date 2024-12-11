月收7萬被逼買房！ 他吐「1理由」媽媽放棄情勒：我也這樣想

現今物價高、薪水低，讓很多年輕族群大嘆存不了錢，也放棄了買房的目標。一名男網友表示，自己收入7萬租房子住，日子過得不錯，但每次回家都會被媽媽逼著買房，直到他說出了「1理由」，讓媽媽妥協，並說出令人感動的真實心聲。

一名網友在Dcard指出，自己月入7萬，一直都是租房子住，自認過得不錯，也很自由。但是每次回老家，媽媽都會問他「你不買房，以後老了怎麼辦？每個月租金不就白交了嗎？」，已經聽到不耐煩的他也忍不住攤牌說，「媽，我就是不想要一輩子背房貸，租房其實也沒什麼不好」。

原po表示，以為說完後媽媽會繼續念，因為這幾年來都會提到房子的事，但沒想到媽媽卻安靜，只嘆口氣低頭想了很久，才對他說「其實，我也是這麼想的」，突如其來的回應也讓原po嚇到，因為媽媽是最傳統的房產支持者。

媽媽解釋，年輕時為了和爸爸一起買房，幾乎把所有積蓄都砸進去，房貸的壓力大到他們晚上都睡不安穩，有時候連換個衣服都要三思，別說是旅行、進修了，很多想做的事情都因此耽擱了，那套「有房才安心」的觀念，是壓著夢想換來的。

媽媽也用著溫柔但卻帶點遺憾的口氣說，「我只是怕你以後會後悔，會覺得沒買房少了保障，「如果你的選擇是為了過你自己想要的生活，那我尊重你，也希望你能活得比我們當時更自由」。聽完讓原po很感動，認為媽媽原來只是把自己的夢想還有不安加在自己身上，也很感謝她能理解。

不少網友支持媽媽的想法，「老了可能沒有人會想租房給你，我朋友帶著70歲的媽媽要租房被很多房東拒絕，找了很久才租到」、「不想一輩子背房貸，但想一輩子付房租？」、「買房又不是說一定要買很高價的，買個套房自己住也可以不是嗎？」。

但也有人認同原po，「我沒錢，我可不想全身家當all in，浪費人生大半光陰，只為了最後老的時候有地方等死」、「年輕的時候就該把時間跟金錢花在自己喜歡的事物上面，等年紀大的時候再買一間就好啦」、「目前30歲，平均月收10萬，不婚不生，只想把握當下生活，老了就買間套房就好」。