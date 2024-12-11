當伴娘勞心勞力沒好報？她結婚朋友臭臉出席 攜伴「白吃白喝」

參加親朋好友婚禮時，通常會包紅包來表達祝福之意。一名女網友發文抱怨，一名朋友參加她的婚禮時，整場擺臭臉，向她打招呼也不理，甚至連「紅包」也沒包，讓她忍不住直言：「沒辦婚禮都不知道她是這種妖魔鬼怪」。

一名女網友在Dcard發文，表示她有一位朋友，前年結婚時她當伴娘，結婚前一天她還跟公司請假，幫朋友布置婚禮現場。但如今原PO結婚，那位朋友卻是全場最晚到，跟老公還整場擺臭臉，原PO跟她打招呼也不理，最後送客時也是匆匆走人，沒有跟原PO講到半句話。

原PO表示，在婚宴之後，她翻閱禮金簿，赫然發現那位朋友竟然沒包紅包，向收禮的親戚確認，證實真的沒收到。原PO非常傻眼，他們在五星級飯店辦婚禮，也有送喜餅，結果朋友不僅擺臭臉，還沒包紅包，直言：「前年當過她的伴娘，今年換我結婚她來白吃白喝」。

此文一出，不少網友推測朋友可能剛跟老公吵架，「我覺得看她事後態度如何，因為聽妳的敘述他們夫妻看起來正在吵架」、「可能來的路上或是出門前跟另一半有了嚴重的爭執，導致太晚到場心情又不好」、「有可能是夫妻在吵架，又看到別人新婚甜蜜，就心情更不好」。

也有網友認為這種朋友不要也罷，「如果她後續態度還這麼差，那就可以不用來往了，看清楚這個人，這種朋友不要也罷」、「妳們平常的互動如何啊，感覺超不像朋友，我指的是妳可能有把她當朋友，但她應該沒有」、「看清她剛好」、「一場婚禮看清一個沒價值的朋友也不錯」。