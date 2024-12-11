租屋電費月噴4千！男大生嚇到快吐血 網揪「吃電魔王」恐是它

在外面租屋，必須考慮到「電費」的問題。一名男大生表示，他本身是租屋族，近日看到水電帳單，一個月的電費竟然要4000出頭，看到快要「吐血」，懷疑是「電器」的問題，對此詢問網友的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他是在外面租屋的大學生，本身租的地方是台水台電，近日看到自己10月到11月份的水電費帳單，赫然發現電費竟然要4000元出頭，直呼「看到快要吐血」，於是開始思考會用到電的地方，懷疑是否是哪個「電器」出了問題。

原PO表示，租屋處有熱水器、很少用的電視和出門就會關的老式冷氣，除此之外就是充手機和電腦的插座。他想不通究竟是哪裡出了問題，電一度不到1.6塊，一個月卻噴了4000元，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友表示很可能是「熱水器」的問題，「電熱水器很耗電，還要看是瞬熱還是儲熱，儲熱有的都會關起來，洗澡前才開啟」、「熱水器很耗電，而且老式冷氣也是很耗電」、「如果你的電器還那麼高，得檢查一下。尤其是儲熱式熱水器，千萬記得關，它很吃電」。

也有網友分享自己一個月的電費價格，「這邊也是台水台電，9月10月的加起來9百多而已」、「我之前租屋處有電熱水器跟小冰箱、小電視、冷氣，一度5元，一個月最多也才1000初」、「肯定我最低，兩個月電費380元」、「台水台電一個月2000有點多喔，我這邊一間7坪套房一度5塊一個月大約2500-3000」、「一度電5塊但我兩個月電費400初」。