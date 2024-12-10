誰開演唱會在大巨蛋也能「秒殺」？ 網點名1團體：一人就可以完售

天王周杰倫（周董）從本月5日開始，一連4天在大巨蛋開唱，成為第一位在大巨蛋開專場的歌手，不過有網友好奇「如果辦在大巨蛋或者高雄世運主場館，哪個歌手的票也能被粉絲秒殺？」對此，許多人點名女子團體S.H.E.，網友直呼「Hebe都可以小巨蛋連五天了，要一場大巨蛋應該不難吧」。

一名網友在PTT發文表示，台灣藝人辦在大巨蛋，演唱會門票會被秒殺的，只有這4組人選嗎？他舉出四組藝人，包含周杰倫、蔡依林、張惠妹、五月天，並說「感覺這四組是秒殺的藝人，還有哪位藝人辦在大巨蛋可以秒殺的？我目前想不到，而且這四組都是出道24年以上了」。

文章曝光後，有網友回覆不少心目中的第一人選，直呼「王心凌吧」、「伍佰跟江蕙咧？」、「動力火車的票會賣完吧」、「大巨蛋要秒殺的話，需要天王、天后、天團才能」、「我覺得是蘇打綠，他們最近開兩場小巨蛋也是秒殺」、「蘇打綠絕對可以啦，江蕙開也絕對秒殺」、「伍佰、動力火車、江蕙跟費玉清都可以秒殺吧」、「我覺得蘇打綠可以秒殺」、「A-Lin吧！路人盤超大」、「A-Lin最近三場台北小巨蛋也是秒殺，要不是檔期沒辦法加場了，就算她開四場也會秒殺吧」。

但也有許多網友直接點名S.H.E.，指出「SHE啊！她們很有可能賣完」、「SHE很有可能」、「Hebe都可以小巨蛋連五天了，要一場大巨蛋應該不難吧」、「Hebe一個人開在大巨蛋也可以秒殺」、「王心凌跟SHE應該都可以秒殺吧」。