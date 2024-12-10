快訊

還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

雙城論壇原訂下周登場…我方恐因中共軍事脅迫喊停？陸委會回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

誰開演唱會在大巨蛋也能「秒殺」？ 網點名1團體：一人就可以完售

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，除了周杰倫以外，誰在大巨蛋開唱也能夠秒殺？圖／杰威爾音樂提供
一名網友好奇，除了周杰倫以外，誰在大巨蛋開唱也能夠秒殺？圖／杰威爾音樂提供

天王周杰倫（周董）從本月5日開始，一連4天在大巨蛋開唱，成為第一位在大巨蛋開專場的歌手，不過有網友好奇「如果辦在大巨蛋或者高雄世運主場館，哪個歌手的票也能被粉絲秒殺？」對此，許多人點名女子團體S.H.E.，網友直呼「Hebe都可以小巨蛋連五天了，要一場大巨蛋應該不難吧」。

一名網友在PTT發文表示，台灣藝人辦在大巨蛋，演唱會門票會被秒殺的，只有這4組人選嗎？他舉出四組藝人，包含周杰倫、蔡依林、張惠妹、五月天，並說「感覺這四組是秒殺的藝人，還有哪位藝人辦在大巨蛋可以秒殺的？我目前想不到，而且這四組都是出道24年以上了」。

文章曝光後，有網友回覆不少心目中的第一人選，直呼「王心凌吧」、「伍佰跟江蕙咧？」、「動力火車的票會賣完吧」、「大巨蛋要秒殺的話，需要天王、天后、天團才能」、「我覺得是蘇打綠，他們最近開兩場小巨蛋也是秒殺」、「蘇打綠絕對可以啦，江蕙開也絕對秒殺」、「伍佰、動力火車、江蕙跟費玉清都可以秒殺吧」、「我覺得蘇打綠可以秒殺」、「A-Lin吧！路人盤超大」、「A-Lin最近三場台北小巨蛋也是秒殺，要不是檔期沒辦法加場了，就算她開四場也會秒殺吧」。

但也有許多網友直接點名S.H.E.，指出「SHE啊！她們很有可能賣完」、「SHE很有可能」、「Hebe都可以小巨蛋連五天了，要一場大巨蛋應該不難吧」、「Hebe一個人開在大巨蛋也可以秒殺」、「王心凌跟SHE應該都可以秒殺吧」。

Hebe S.H.E 周杰倫 大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

搭高鐵「自由座」能離開去上廁所嗎？兩派網友掀論戰

周杰倫演唱會藏1神秘機台 歌迷細看功能喊：超貼心

買老公寓想裝潢發現「水好深」 過來人分享經驗教戰方法

以為只是日本帥哥…山下智久沒被夜市攤販認出 網哀號：太虧了

相關新聞

誰開演唱會在大巨蛋也能「秒殺」？ 網點名1團體：一人就可以完售

天王周杰倫（周董）從本月5日開始，一連4天在大巨蛋開唱，成為第一位在大巨蛋開專場的歌手，不過有網友好奇「如果辦在大巨蛋或者高雄世運主場館，哪個歌手...

周杰倫演唱會藏1神秘機台 歌迷細看功能喊：超貼心

周杰倫日前在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，吸引眾多歌迷前往參加。一名網友分享，演唱會當天有發現大巨蛋設有1設施...

以為只是日本帥哥…山下智久沒被夜市攤販認出 網哀號：太虧了

天王周杰倫演唱會《嘉年華》連唱4天後，已在8日圓滿落幕，參與演唱會的嘉賓雲集，除了五月天、張惠妹以外，連日劇男神山下智久...

餐廳充斥「1現象」是種潮流？ 網友納悶：感覺把錢丟了

你在餐廳點飲料，會喝完再離開嗎？一名網友分享，近期在餐廳用餐時，發現很多客人離開後，桌上都有留下沒喝完的飲料，直言「是種潮流嗎？感覺直接把15～20元給丟了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

爸媽人呢？網友搭捷運看到「走失貝果自己搭車」 笑翻天：要去哪

貝果有嚼勁的口感，搭配上甜美的麵包香氣，總讓許多人拿來當早餐或點心。不過日前有網友發現，他在搭乘捷運時，看到有一包貝果放在兩個座位中間...

啥魅力？日本這款泡麵超搶手「免稅店掃貨30碗」一票網友大讚超美味

泡麵因為具備便利性，讓不少人都相當喜歡。一名網友分享，近期去日本旅遊，在機場看見有台灣人在免稅店購買約30碗日本泡麵，讓他十分驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。