周杰倫演唱會藏1神秘機台 歌迷細看功能喊：超貼心

周杰倫日前在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，吸引眾多歌迷前往參加。一名網友分享，演唱會當天有發現大巨蛋設有1設施，只要掃描票券上的QRcode，就可以補貼20元捷運票價。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，前幾天參加周杰倫演唱會時，發現大巨蛋角落有一個很酷的設施，牌子上清楚寫著「捷運票價補貼」，只要在機器下方掃描演唱會門票的QRcode，就可以補貼20元的捷運票價，讓他直言「也太好了吧！」。

貼文一出後，不少網友都表示「真貼心欸，都不知道有這好康」、「去之前我還跟人家說有補貼，結果到現場直接忘光光」、「我有用到，散場問了工作人員才知道一台在男廁那邊」、「這超隱密的，我一直跑去問工作人員」、「還真不知道這台在哪」、「棒球比賽本來就有囉」。

此外，也有內行網友給出解答，指出「大巨蛋規定主辦單位要出的，所以杰倫這場就是杰倫出的」、「杰威爾公司出唷，演唱會前幾天有發消息，為了避免交通堵塞有提倡大家都搭捷運來會補貼$20」。

事實上，根據「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」提及「為促進大眾運輸使用，活動參與人數達3萬人以上時，租用人應負擔捷運票價補貼，金額為每張捷運票補貼新台幣20元（手續費另計）。如主管機關要求調整活動人數計算標準或票價補貼金額時，依調整後之標準計算補貼費用」。