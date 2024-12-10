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以為只是日本帥哥…山下智久沒被夜市攤販認出 網哀號：太虧了

聯合新聞網／ 綜合報導
山下智久出現在台北寧夏夜市。 圖／擷自Threads
山下智久出現在台北寧夏夜市。 圖／擷自Threads

天王周杰倫演唱會《嘉年華》連唱4天後，已在8日圓滿落幕，參與演唱會的嘉賓雲集，除了五月天、張惠妹以外，連日劇男神山下智久都到現場聽演唱會。此外，令許多日劇迷意外的是，山下智久在演唱會結束後，臉上完全沒有遮擋，大方地在寧夏夜市逛街，有位粉絲透露「山下智久到我朋友的攤位消費，結果我朋友居然把他當成不太會用Apple Pay的日本帥哥」。

日本國民男神山下智久來台看周杰倫演唱會，演唱會當天被周杰倫點到時，他還親切的用中文跟歌迷打招呼，更有粉絲在網路上曬出「當天遇到山下智久」的影片，臉上沒有任何遮擋的口罩、帽子，在寧夏夜市閒逛。

不過有網友興奮的在Threads表示，山下智久去我朋友的寧夏夜市攤位消費，從分享的對話圖可以看到，原PO問「你有遇到山下智久嗎？」朋友回應「哪一個山下智久？」接著持續說「有耶！我不認識他，他要刷Apple Pay不太會用」，最後原PO笑稱「山下智久被我朋友當成不太會用Apple Pay的日本帥哥」。

對此，有網友大笑直呼「你朋友該不會以為遇到嘉義山下智久之類的吧？」、「太虧了吧！居然沒認出來」、「朋友說『哪一個山下智久』這回答超級鄉民的」、「天啊！如果我是老闆的話，一定請他吃也不用付錢，或者教他怎麼使用，這輩子可以教山下智久使用Apple Pay可以說嘴一輩子」、「天啊！我想吃跟山下智久同款的料理」、「好想去朝聖，發瘋！山下智久居然離我這麼近」、「居然有這等好事」。

周杰倫 山下智久 演唱會

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