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餐廳充斥「1現象」是種潮流？ 網友納悶：感覺把錢丟了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在餐廳用餐時，發現很多客人離開後，桌上都有留下沒喝完的飲料，直言「是種潮流嗎？感覺直接把15～20元給丟了」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期在餐廳用餐時，發現很多客人離開後，桌上都有留下沒喝完的飲料，直言「是種潮流嗎？感覺直接把15～20元給丟了」。示意圖／Ingimage

你在餐廳點飲料，會喝完再離開嗎？一名網友分享，近期在餐廳用餐時，發現很多客人離開後，桌上都有留下沒喝完的飲料，直言「是種潮流嗎？感覺直接把15～20元給丟了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「飲料喝剩一半是種潮流？」為題，指出近期在餐廳等待餐點時，發現服務員正在清潔桌面，清潔4桌下來，每桌都有半杯的飲料沒有喝完，客人就離開了。

這名網友進一步說明，從小就被教育不能浪費食物，習慣把食物都吃完，不太理解為何大家都會點了飲料又不喝完，讓他直言「感覺是直接把15～20元給丟了」。

貼文一出後，不少網友都分享「還真的有遇過說自己是故意留一點，很想研究是怎樣的腦迴路」、「這個害我想起YT介紹某個國家人民會蒐集速食店吃剩炸雞再集中拿來炸…」、「難怪店家都把飲料越做越小」、「大家看不用錢的就裝到滿，貪小便宜個性」、「怕糖尿病」、「可能太難喝」。

PTT 餐廳

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