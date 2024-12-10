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爸媽人呢？網友搭捷運看到「走失貝果自己搭車」 笑翻天：要去哪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在捷運車廂看到三個貝果被「放在座位上」，他幽默表示「到底是誰讓貝果自己搭車？」圖片來源／ingimage
一名網友在捷運車廂看到三個貝果被「放在座位上」，他幽默表示「到底是誰讓貝果自己搭車？」圖片來源／ingimage

貝果有嚼勁的口感，搭配上甜美的麵包香氣，總讓許多人拿來當早餐或點心。不過日前有網友發現，他在搭乘捷運時，看到有一包貝果放在兩個座位中間，讓他幽默表示「到底是誰讓貝果自己搭車！！看起來很好吃欸」。

一名網友在Threads發文表示，他在亞東醫院往南港的板南線捷運上，看到一包三顆裝的貝果，放在三號車廂的博愛座旁邊，原PO幽默表示「到底是誰讓貝果自己搭車？看起來很好吃」，事後他還拍了一張照片，搞笑指出「我要下車了，再見貝果」，只見照片上貝果彷彿自己搭車，佔了一個位置，隔壁座位則有另一位乘客。

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章曝光後，還有網友幫這三顆貝果配上表情符號，最上面的貝果引頸期盼的樣子，中間的貝果不滿被壓住的表情，最下面的貝果則是期待的笑臉，網友幽默表示「他們心裡OS：快到站了！」

也有網友笑稱「大家在捷運都愛搶位置，卻把位置讓給了三個貝果」、「這是在搭車打廣告吧」、「我也有遇過在火車站等車的橘子」、「路上曾看到芭蕉在過馬路，躺在地板上」、「分享給大家看在地可頌」、「好想知道貝果在哪下車」、「這貝果父母也太不負責任了吧？應該要公開肉搜是哪一家的」。

文末，好丘貝果也在留言處表示「請幫忙找失主，讓貝貝有家！這貝果是我們家（出品）的，我們要來幫它們找走失的爸媽，三個貝果作伴都不孤單了」，還有內行網友猜口味，指出「最上面的應該是桂花紫薯，中間是醇奶焙茶，最下面是四季春」，而好丘解答「最上面是芋泥鹹蛋黃、中間是醇奶烏龍，最下面是奶韻烏龍」。

捷運 點心

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