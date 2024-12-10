啥魅力？日本這款泡麵超搶手「免稅店掃貨30碗」一票網友大讚超美味

泡麵因為具備便利性，讓不少人都相當喜歡。一名網友分享，近期去日本旅遊，在機場看見有台灣人在免稅店購買約30碗日本泡麵，讓他十分驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「請問這款泡麵有什麼魔力？」為題，指出近期在日本機場免稅店，看到一個台灣人狂買「日清豆皮烏龍麵」，目測約有近30碗，讓他相當好奇「這款到底多好吃？不顧一切買這麼多？」。

貼文一出後，多數吃過的網友都大推「真的好吃，我很喜歡湯頭，尤其是那塊柔軟的豆皮吸飽了甘甜的湯汁」、「好好吃啊，本來看到豆皮沒興趣，一吃驚為天人，不是我感覺的那種豆皮」、「好吃啊，但貴貴的，在日本買感覺也只是可以接受的價格，在臺灣買就太貴了」、「日本買248日幣，這價差無法不掃貨」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「逆風一下，吃過覺得很普」、「油味很重」、「上次去唐吉訶德買過，沒有到特別驚豔，屬於不理解為什麼那麼貴的類型」、「味道不錯，但必須說不是非常好吃，蠻清淡的半夜肚子餓來一碗暖暖胃很不錯」、「覺得還好欸」。