高學歷人士為何還會被詐騙？ 網友揭關鍵：與智力無關

台灣屢屢傳出詐騙事件，其中有不少受害者是高學歷人士。對此，一名網友分享，老人容易受騙就算了，為何很多高學歷的工程師也會被騙？好奇背後是什麼原因？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼一堆人念很多書高學歷，還會被詐騙？」為題，指出老人容易受騙可以理解，但現在卻有很多高學歷的工程師被詐騙，難以想像這麼聰明的人居然會上當，好奇「為什麼分不出來人家在騙你？」。

貼文一出後，多數網友都表示「唸書是知識累積，被騙是經驗不足」、「會被騙就只是貪心而已，貪不貪跟學歷高低又沒關係了」、「因為只懂自己專業上的東西」、「因為相信人信本善吧，被騙過才知道」、「中研院一個院士也被騙光退休金過」、「有博士醫生還被認識50年的同學騙」。

不過，也有部分網友認為詐騙和智力無關，指出「被詐騙跟聰不聰明無關，跟被詐騙經驗、警覺性、對人的信任感有關」、「因為詐騙是攻心不是攻智力」、「這個講很久了，因為詐騙有套路的」、「詐騙也不乏高學歷人士，手法會進步」、「詐騙就是會說得像是完全合法又沒風險」、「什麼學歷都一樣，你信任的人才有機會騙你」。