怒控樓上敲地板！鄰居電梯貼紙條公審住戶 網揪真兇釣出一堆無辜

住在公寓、大廈裡，要盡量控制音量，以免影響其他住戶。近日一名網友表示，樓下鄰居一直指控他們拖拉重物、敲打地板，但他們明明沒有做這些事，鄰居更揚言再不改善「將反擊」，讓他相當苦惱。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO昨（9日）在臉書社團《爆料公社》發文貼出照片，可以看到樓下鄰居留下字條，內容提到：「如果再沒有公共道德，在晚上8點以後，繼續在地板敲打及拖行重物，造成噪音，影響下層住戶安寧，後續將反擊，不再規勸」。

對此，原PO傻眼直呼「莫名其妙的鄰居」，不斷指控他們拖拉重物、敲打地板，重點是他們並沒有此行為，「跟他解釋了，他還是覺得是我們發出噪音。甚至某天我跟我爸都在房間裡，他還說我們在拖拉東西、蹦蹦蹦。並且在電梯公布欄自行貼公告，威脅反擊」。

原PO也無奈嘆道，照鄰居的說法，以後大家晚上八點是不是都不能洗衣服、吸地板，「我們家就兩老還有我、一隻狗，到底誰在蹦，該如何解？」