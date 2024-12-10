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怒控樓上敲地板！鄰居電梯貼紙條公審住戶 網揪真兇釣出一堆無辜

聯合新聞網／ 綜合報導
鄰居留下字條，抱怨樓上敲打地板影響安寧。圖擷自《爆料公社》
鄰居留下字條，抱怨樓上敲打地板影響安寧。圖擷自《爆料公社》

住在公寓、大廈裡，要盡量控制音量，以免影響其他住戶。近日一名網友表示，樓下鄰居一直指控他們拖拉重物、敲打地板，但他們明明沒有做這些事，鄰居更揚言再不改善「將反擊」，讓他相當苦惱。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO昨（9日）在臉書社團《爆料公社》發文貼出照片，可以看到樓下鄰居留下字條，內容提到：「如果再沒有公共道德，在晚上8點以後，繼續在地板敲打及拖行重物，造成噪音，影響下層住戶安寧，後續將反擊，不再規勸」。

對此，原PO傻眼直呼「莫名其妙的鄰居」，不斷指控他們拖拉重物、敲打地板，重點是他們並沒有此行為，「跟他解釋了，他還是覺得是我們發出噪音。甚至某天我跟我爸都在房間裡，他還說我們在拖拉東西、蹦蹦蹦。並且在電梯公布欄自行貼公告，威脅反擊」。

原PO也無奈嘆道，照鄰居的說法，以後大家晚上八點是不是都不能洗衣服、吸地板，「我們家就兩老還有我、一隻狗，到底誰在蹦，該如何解？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有時是隔壁棟的」、「上周我們樓下來按門鈴，問說有沒有小孩在跑跳，看我們家燈都暗的，只有我一人，就到我樓上那戶。發現原來八樓的人跑跳，六樓聲音震動最大，所以不一定是樓上的問題」、「自己裝監視器，再吵就提出當時的室內畫面，可能對方有幻聽」、「有一次樓下也在群組請我們小聲，結果我們全家剛好在外縣市住宿，根本沒人在家，大樓監視器有照到我家門口剛好可證明。樓下鄰居也是理性之人，了解是水錘效應【水錘效應】管路內的水流速度發生變化，後方水流撞上前方水流，相撞的力道導致水管震動，因而發出如敲牆或彈珠聲響，形成噪音。後就不再針鋒相對了」。

公寓 監視器 鄰居 電梯

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