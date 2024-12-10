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妹子出遊帶「這包」被閨密嘲笑怪咖 結局證明她是對的…決定疏遠

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友表示自己是過敏兒，對衛生紙需求量大，所以出門旅遊都會帶一整包衛生紙仍備用，但卻被好友們嘲笑行為怪異。示意圖／ingimage
一位女網友表示自己是過敏兒，對衛生紙需求量大，所以出門旅遊都會帶一整包衛生紙仍備用，但卻被好友們嘲笑行為怪異。示意圖／ingimage

一名女網友和朋友們一起進行3天2夜的旅行，除了必要衣物外，她還特別帶了一整包的抽取式衛生紙，卻被友人嘲笑：「怎麼會有人帶這麼大一包衛生紙」，結果一趟旅程下來，所有人都一直跟她借用衛生紙，卻沒人道謝，似乎忘了群起嘲笑她的事，讓她心生不滿發文抱怨。

一名女網友在「Dcard心情板」發文問大家「旅行帶一整包抽取式衛生紙很奇怪嗎？」，她表示因自己是過敏兒常會流鼻涕，衛生紙使用量較大，這次和好友們要去3天2夜的旅遊，就怕發作起來一般面紙不夠用，所以隨身攜帶了一包抽取式衛生紙，以備不時之需。

她表示，出發的第一天就因為這包衛生紙，被好友們嘲笑行為怪異，指她為何不帶袖珍包衛生紙就好，帶這麼大包超佔行李空間的。結果在3天的旅程中，所有的人都來跟她借用衛生紙，還有人把飲料打翻了，也是這包衛生紙上場救援。

女網友說3天玩下來，整包衛生紙幾乎快被用光，「證明它真的有用啊」，但是直到旅程結束後，這群好友們都沒人向她道謝，「大家好像也都忘了第1天嘲笑我的事」，讓她心生不滿，決定日後會漸漸疏遠他們。

貼文曝光引熱議，網友紛紛留言回應，「帶一整包很正常吧，袖珍包衛生紙怎麼夠用3天？你朋友態度有問題，嘲笑這點也很幼稚，剛好看清他們就遠離吧」、「又要笑又要拿喔，感覺很糟糕」、「我也覺得原po不用跟這種人當朋友了欸，請絕交」、「這就是典型的口嫌體正直」。

還有不少人同為過敏兒的人留言安慰，「你沒有問題，只是一般人不曉得過敏者的需求，他們的角度會覺得誇張」、「+1身為過敏兒，用一次都至少3張起跳，袖珍型的面紙真的不足以滿足我的需求」、「整包才Nice！況且知曉自身情況做出變化是對自己的負責～」、「你是貼心的人」、「我超級愛會帶整包衛生紙的人，完全是出遊吉祥物」。

衛生紙 過敏反應

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