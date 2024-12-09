留對岸動手術…台商女兒「下體慘成鋸齒狀」 回台補救成功：安心多了

動手術若遇上能力不足的醫師，恐導致醫療糾紛。一名網友於Dcard分享自己在中國大陸動手術的血淚史，她表示曾服從爸爸在當地動下體手術，沒想到術後不但疼痛難耐，定睛一看下體還慘成「鋸齒狀」，讓她一度崩潰，還好後來在母親的協助下，回台重新手術一切回歸正常。

網友表示因為爸爸在大陸工作，從小就兩岸跑，後來在中國念初中，期間就常因為下體磨破皮而感染，查出原因大概就是小陰唇太長，且不規則。原本媽媽想帶她回台手術，可是爸爸覺得大陸的醫學也很發達沒必要，就這樣拖到高中才決定在一間相對大的醫院動刀，而這也成為惡夢的起點。她回憶「大概是我這輩子最難熬的時間」，表示當時不僅傷口「火辣辣」，更難過的是消腫後，看到像電鋸一樣的陰唇，當時難過到不能呼吸，甚至懷疑「自己是不是有憂鬱症」。

對此，當時爸媽一直在吵架又冷戰，知道是因為自己更讓她自責，好在結束高中學業後不顧爸爸的阻攔，原PO和媽媽回台北生活，同時也找媽媽看了多年的婦產科補救。手術一切順利，不但沒有當時術後的劇烈疼痛，下體也修復回正常的模樣。她感嘆「比我預期的好看多了，碰到的時候，不會因為鋸齒狀感到噁心厭惡」。她忍不住大讚台灣的醫療令人安心太多了，希望可以繼續保持，也希望自己可以不用再回大陸。

貼文曝光後網友紛紛回覆「辛苦妳了，大陸醫療水準沒有很好」、「還好媽媽有堅持帶妳回來手術，恭喜妳」、「他們那邊的醫療真的品質不佳，不知道為什麼，明明能考上醫學系的也是頂尖菁英」、「辛苦妳了，幸好等到了天晴的日子」、「重點中國沒有健保連保險也都很多沒有醫療的，很貴很可怕」。