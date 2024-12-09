快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

「聯合利劍2024C」軍演要來了？ 國防部宣布開設應變中心

留對岸動手術…台商女兒「下體慘成鋸齒狀」 回台補救成功：安心多了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露在中國大陸動手術的慘痛經驗。 示意圖／ingimage
一名女網友透露在中國大陸動手術的慘痛經驗。 示意圖／ingimage

動手術若遇上能力不足的醫師，恐導致醫療糾紛。一名網友於Dcard分享自己在中國大陸動手術的血淚史，她表示曾服從爸爸在當地動下體手術，沒想到術後不但疼痛難耐，定睛一看下體還慘成「鋸齒狀」，讓她一度崩潰，還好後來在母親的協助下，回台重新手術一切回歸正常。

網友表示因為爸爸在大陸工作，從小就兩岸跑，後來在中國念初中，期間就常因為下體磨破皮而感染，查出原因大概就是小陰唇太長，且不規則。原本媽媽想帶她回台手術，可是爸爸覺得大陸的醫學也很發達沒必要，就這樣拖到高中才決定在一間相對大的醫院動刀，而這也成為惡夢的起點。她回憶「大概是我這輩子最難熬的時間」，表示當時不僅傷口「火辣辣」，更難過的是消腫後，看到像電鋸一樣的陰唇，當時難過到不能呼吸，甚至懷疑「自己是不是有憂鬱症」。

對此，當時爸媽一直在吵架又冷戰，知道是因為自己更讓她自責，好在結束高中學業後不顧爸爸的阻攔，原PO和媽媽回台北生活，同時也找媽媽看了多年的婦產科補救。手術一切順利，不但沒有當時術後的劇烈疼痛，下體也修復回正常的模樣。她感嘆「比我預期的好看多了，碰到的時候，不會因為鋸齒狀感到噁心厭惡」。她忍不住大讚台灣的醫療令人安心太多了，希望可以繼續保持，也希望自己可以不用再回大陸。

貼文曝光後網友紛紛回覆「辛苦妳了，大陸醫療水準沒有很好」、「還好媽媽有堅持帶妳回來手術，恭喜妳」、「他們那邊的醫療真的品質不佳，不知道為什麼，明明能考上醫學系的也是頂尖菁英」、「辛苦妳了，幸好等到了天晴的日子」、「重點中國沒有健保連保險也都很多沒有醫療的，很貴很可怕」。

健保 婦產科 醫療疏失

延伸閱讀

高富帥沒用！妹子列「可走一輩子」擇偶條件 反遭吐槽：找工具人？

遭學生攻擊報警成「最壞示範」？技職師嘆無權管教：只能當被道歉的教材

又翻車？網紅許悅開團購缺貨 冷回「自己聯絡官方」粉絲心寒

「是要勾引誰？」人妻穿短裙回婆家 婆婆訓斥說教：都結婚了

相關新聞

留對岸動手術…台商女兒「下體慘成鋸齒狀」 回台補救成功：安心多了

中國大陸醫療水平參差，一有不慎可能遇上能力不足的醫師導致醫療糾紛，一名網友於Dcard分享自己在中國動手術的血淚史。她表示曾服從爸爸答應在中國動下體手術，沒想到不但術後疼痛難耐，定睛一看下體慘成「鋸齒狀」，讓她一度崩潰，還好後來在母親的協助下，回台重新手術一切回歸正常。

他從軍歷經「謾罵、不正當管教、苛扣休假」 轉做警察10年幾乎沒遇過

日前一名男網友在社交平台Threads發文感嘆，公務機關的言語霸凌以軍人最多，他指出「謾罵、不正當管教、苛扣休假等」不合理的事情很多，但是後來他轉行當警察，10年過去，幾乎沒遇過長官的霸凌。

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

日前傳出台中市谷關軍事單位，有一名黃姓義務役男疑似遭霸凌，致退訓後大腦萎縮，智商衰退至2歲，生活起居仰賴其母親照顧，但是軍方後來聲明此案獲不起訴處分。一名網友近日在社交平台自稱為該名退伍役男好友，並說黃姓男子原本是開朗、幽默的人，如今卻成沒有自理能力、無法正常與人溝通者，令原PO感到無能為力。

全台哪縣市是「最宜居城市」？網友全推它：各方面都讚

台灣最宜居的城市是哪裡？一名網友分享，自己認為台中是最適合居住的城市，因為天氣勝過台北，氣溫舒適也不常下雨，周邊又有草悟道、歌劇院、逢甲夜市等熱門景點。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

唐吉訶德來台展店「過譽了」？兩派網友激辯：這些才是重點

日本零售連鎖店唐吉訶德「DON DON DONKI」桃園店日前新開幕，吸引大批人潮排隊。對此，一名網友分享，同樣的東西比超商還貴，好奇唐吉訶德在紅什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

男友睡覺會散發「屍臭」！她嘆刷牙漱口都沒用…過來人曝背後原因

你的「口氣」清香嗎？一名女網友分享，近期發現只要男友睡著後，呼吸就會散發「屍臭味」，常常睡夢中會被臭醒，但只要男友醒著就很正常，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。