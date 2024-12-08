他從軍歷經「謾罵、不正當管教、苛扣休假」 轉做警察10年幾乎沒遇過

日前一名男網友在社交平台Threads發文感嘆，公務機關的言語霸凌以軍人最多，他指出「謾罵、不正當管教、苛扣休假等」不合理的事情很多，但是後來他轉行當警察，10年過去，幾乎沒遇過長官的霸凌。

有網友也體認過軍中霸凌，「對啊，部隊就一天到晚大聲飆罵，動不動就講髒話，喜歡推事情的官一堆」、「都不能講也不能罵，晚上睡覺就是會夢到自己在罵人」、「如果下單位是要看人，海軍船上有些人就很正常，然後有些人就嘴巴比較賤，或者是罵得很難聽」。

但是也有人認為軍中的嚴厲言語就是訓練服從，「當兵就是這樣啊，因為部隊就是要這樣管」、「部隊是讓你習慣服從，不然到了戰場怎麼管」、「應該說軍中有很多地方是教育單位，他必須用這種嚴厲的口吻，讓我們緊繃神經」。

針對原PO轉行當警察後的遭遇，有網友則表示，「運氣不錯，我從警資歷比你多一點點而已，但遇過2個，有1個甚至會發酒瘋」、「警察10年沒遇過？天使單位欸！」、 「辛苦了，但警察應該還是有別的吧」；對此原PO回覆，「在警界我是幾乎沒遇過像軍中長官那樣，勉強要算的話，也只有1個」。