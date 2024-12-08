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役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

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役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看著國中結交至今的黃姓退伍役男大腦萎縮，感到難過，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友看著國中結交至今的黃姓退伍役男大腦萎縮，感到難過，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前傳出台中市谷關軍事單位，有一名黃姓義務役男疑似遭霸凌，致退訓後大腦萎縮，智商衰退至2歲，生活起居仰賴其母親照顧，但是軍方後來聲明此案已獲不起訴處分。一名網友近日在社交平台自稱為該名退伍役男好友，並說黃姓男子原本是開朗、幽默的人，如今卻成沒有自理能力、無法正常與人溝通者，令原PO感到無能為力。

原PO在Threads上發文表示，黃姓役男是他從國中交往至今的好友，他憶及對方以前是個「開朗、幽默、喜歡穿搭、喜歡音樂的人」，如今卻失去自理能力且智力退化程度嚴重，以致於無法好好說話，讓原PO很難過，也好奇自己的好友病情惡化前那4個月經歷了什麼。

原PO也感嘆，一個20初歲的人，應該經歷的人生是為了追求理想而努力，如今國中結交至今的好友卻彷彿喪失靈魂，讓他覺得很無奈，但也無法給予協助。有網友對此表達自己的感受與盼望，「看了非常難受」、「看了好難過」、「希望這位弟弟能早日康復」、「希望台灣再沒義務役」。

前幾年也當過兵的網友，分享自己的經歷，「我前幾年也當兵，那時我才當12天，跟我同梯的（幾乎都中南部人），有的甚至販毒、坐過牢、群聚鬥毆等等。我並不是要刻意點名這些人，只是在軍中我是幾乎不愛講話的人，但只要跟他們對到眼，就隨時可能面臨會被毆打的情況。在這種情況下，你跟長官提起反映，長官並沒有任何保護措施，我退伍的最後一天甚至被人揚言要烙人來打我，這是一段我人生經歷的陰影」。

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