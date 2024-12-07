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全台哪縣市是「最宜居城市」？網友全推它：各方面都讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己認為台中是最適合居住的城市，因為天氣勝過台北，氣溫舒適也不常下雨，周邊又有草悟道、歌劇院、逢甲夜市等熱門景點。示意圖，記者游智文攝影
一名網友分享，自己認為台中是最適合居住的城市，因為天氣勝過台北，氣溫舒適也不常下雨，周邊又有草悟道、歌劇院、逢甲夜市等熱門景點。示意圖，記者游智文攝影

台灣最宜居的城市是哪裡？一名網友分享，自己認為台中是最適合居住的城市，因為天氣勝過台北，氣溫舒適也不常下雨，周邊又有草悟道歌劇院逢甲夜市等熱門景點。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台中是不是最宜居的城市？」為題，指出自己住過台南、高雄、桃園、台北、台中、新北、宜蘭，綜合比較下覺得台中是最適合居住的地方，不僅天氣好、氣溫舒適又不常下雨，市區也有不少熱門景點，像是草悟道超級好逛、歌劇院真的很美、逢甲夜市也超頂。

貼文一出後，多數網友都非常認同，紛紛表示「要天氣有天氣，要夜生活有夜生活，要文化也有歌劇院、爵士音樂節，還會辦購物節抽獎，台中真的讚」、「台中捷運藍線快點蓋起來更好」、「天氣大勝，但人太多不要再來了」、「真的很好尤其位置讚」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「空氣有時很差」、「小黑蚊太多」、「除了黃賭毒這些偏門，其他薪水都很低」、「有信義區好逛再拿出來講吧」、「講逢甲好逛的是沒去過台北吧」、「寒流最低溫會出現的地方叫宜人？」、「一年比一年擠越來越不宜居」、「冬天不是，霧霾吸到爽」。

台中捷運 歌劇院 草悟道 逢甲夜市

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