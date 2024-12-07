唐吉訶德來台展店「過譽了」？兩派網友激辯：這些才是重點

日本零售連鎖店「唐吉訶德DON DON DONKI」桃園店日前新開幕，吸引大批人潮排隊。對此，一名網友分享，同樣的東西比超商還貴，好奇唐吉訶德在紅什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「唐吉訶德是不是過譽了？」為題，指出之前在台北逛過好幾次唐吉訶德，發現有些商品竟然賣的比超商還貴，認為購物的動線設計也很差，完全不懂唐吉訶德在紅什麼。

貼文一出後，不少網友都表示「逛就好，價格實在太盤」、「台灣買是盤子，日本買還可以」、「台灣當然很爛，日本的才是真正的購物天堂」、「看不懂在逛什麼」、「激盤の殿堂」、「日幣當台幣賣」、「空氣流通性不好，在西門町店逛到頭暈」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「這本來就是逛趣味的，哪有過不過譽，他特別的地方在裡面賣很多稀奇古怪的」、「因為很多東西台灣其他地方買不到」、「看看不一樣的東西滿有趣啊」、「本來就是去那邊買不一樣的東西」、「要挑東西買，有些比蝦皮便宜」。